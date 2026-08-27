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ग्लोबल तनाव से टूटा शेयर बाजार: सेंसेक्स 539 अंक लुढ़का, निफ्टी 24,100 के नीचे बंद

मुंबई: वैश्विक तनाव और भारी उतार-चढ़ाव के कारण आज भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. मिडिल ईस्ट में जारी भू-राजनीतिक तनाव और 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' संकट का कोई राजनयिक समाधान न निकलने से निवेशकों की चिंता बढ़ गई है. इसका सीधा असर आज बाजार पर दिखा.

सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट

कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स 539 अंक (0.70%) टूटकर 76,933 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 116 अंक (0.48%) गिरकर 24,090 पर आ गया. बैंकिंग सेक्टर में भी भारी बिकवाली रही, जिससे निफ्टी बैंक 273 अंक (0.47%) की कमजोरी के साथ 57,509 पर बंद हुआ.

सेक्टर और शेयरों का हाल

आज बाजार में चौतरफा गिरावट का माहौल रहा. निफ्टी सीमेंट में सबसे ज्यादा 1.33% की गिरावट आई. इसके अलावा पीएसयू (सरकारी) बैंक, मीडिया और मेटल सेक्टर भी लाल निशान में बंद हुए. भारी बिकवाली के इस दौर में एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank), इन्फोसिस और भारती एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों ने बाजार को नीचे खींचने का काम किया.

हालांकि, इस गिरावट के बीच फार्मा, प्राइवेट बैंक और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक सामान) जैसे घरेलू डिमांड वाले सेक्टर मामूली बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे. बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा और अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में आज मजबूती देखी गई.