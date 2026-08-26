मार्केट क्लोजिंग: वैश्विक दबाव के बीच शेयर बाजार बंद, सेंसेक्स 183 अंक टूटकर 77,472 पर बंद
वैश्विक अनिश्चितता और आईटी शेयरों में बिकवाली से सेंसेक्स 183 अंक और निफ्टी 126 अंक गिरकर बंद हुआ. 24,200 मुख्य सपोर्ट स्तर है.
Published : August 26, 2026 at 4:37 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को शुरुआती बढ़त बरकरार नहीं रह सकी और वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के कारण दोनों प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए. सूचना प्रौद्योगिकी (IT), एफएमसीजी (FMCG) और ऑटो सेक्टर के शेयरों में मुनाफावसूली से बाजार पर दबाव देखा गया.
कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स 183.15 अंक (0.24%) टूटकर 77,472.94 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी50 भी 126.80 अंक (0.52%) की कमजोरी के साथ 24,207.75 के स्तर पर सिमट गया.
बाजार में गिरावट के मुख्य कारण
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका में वीजा नियमों को लेकर आई नई पाबंदियों की खबरों से आईटी कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है. इसके चलते निफ्टी आईटी इंडेक्स में करीब 1.47% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई. इसके अलावा, निवेशक अमेरिकी महंगाई (PCE Inflation) के आंकड़ों और दिग्गज टेक कंपनी एनवीडिया (Nvidia) के नतीजों से पहले सतर्क रुख अपना रहे हैं. पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) में जारी तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव भी निवेशकों की चिंता बढ़ा रहे हैं.
सेक्टर और शेयरों का हाल
आज के कारोबार में भारती एयरटेल, पावर ग्रिड और इन्फोसिस निफ्टी के सबसे बड़े नुकसान वाले शेयर रहे. आईटी, ऑटो और रियल्टी सेक्टर में सबसे ज्यादा कमजोरी देखी गई. इसके विपरीत, बैंकिंग, मेटल और सीमेंट सेक्टर के शेयरों ने बाजार को संभालने का प्रयास किया. कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और जेएसडब्ल्यू स्टील बढ़त के साथ बंद हुए. छोटे शेयरों (स्मॉलकैप) में आज स्वतंत्र तेजी रही और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.81% मजबूत हुआ.
आगे क्या होगी बाजार की चाल?
तकनीकी जानकारों का मानना है कि निफ्टी के लिए 24,400 का स्तर एक मजबूत रेजिस्टेंस (रुकावट) बना हुआ है. जब तक बाजार इस स्तर के पार नहीं जाता, तब तक ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का दबाव बना रहेगा. दूसरी ओर, नीचे की तरफ निफ्टी के लिए 24,200 का स्तर पहला तात्कालिक सपोर्ट है. यदि बाजार 24,150 से नीचे फिसलता है, तो यह सीधे 24,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर तक नीचे आ सकता है.
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