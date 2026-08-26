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मार्केट क्लोजिंग: वैश्विक दबाव के बीच शेयर बाजार बंद, सेंसेक्स 183 अंक टूटकर 77,472 पर बंद

वैश्विक दबाव के बीच शेयर बाजार बंद ( IANS )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को शुरुआती बढ़त बरकरार नहीं रह सकी और वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के कारण दोनों प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए. सूचना प्रौद्योगिकी (IT), एफएमसीजी (FMCG) और ऑटो सेक्टर के शेयरों में मुनाफावसूली से बाजार पर दबाव देखा गया. कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स 183.15 अंक (0.24%) टूटकर 77,472.94 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी50 भी 126.80 अंक (0.52%) की कमजोरी के साथ 24,207.75 के स्तर पर सिमट गया. बाजार में गिरावट के मुख्य कारण

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका में वीजा नियमों को लेकर आई नई पाबंदियों की खबरों से आईटी कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है. इसके चलते निफ्टी आईटी इंडेक्स में करीब 1.47% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई. इसके अलावा, निवेशक अमेरिकी महंगाई (PCE Inflation) के आंकड़ों और दिग्गज टेक कंपनी एनवीडिया (Nvidia) के नतीजों से पहले सतर्क रुख अपना रहे हैं. पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) में जारी तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव भी निवेशकों की चिंता बढ़ा रहे हैं.