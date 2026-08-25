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क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट से बाज़ार को मिली राहत, सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त पर बंद

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार उतार-चढ़ाव के बाद बढ़त दर्ज की गई. अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध उम्मीद से कम सख्त रहने के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है. इससे भारतीय निवेशकों की चिंताएं कम हुईं, जिससे घरेलू बाजार को मजबूती मिली.

कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 160.83 अंक (0.21%) बढ़कर 77,529.94 पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक निफ्टी 50 भी 41 अंक (0.17%) की बढ़त के साथ 24,260.05 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा. मासिक डेरिवेटिव्स एक्सपायरी के दिन बाजार में शॉर्ट-कवरिंग के चलते अंतिम घंटों में खरीदारी देखने को मिली.

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर के अनुसार, कच्चे तेल के दामों और सरकारी बॉन्ड यील्ड में आई कमी ने निवेशकों को बड़ी राहत दी है. ऊर्जा की लागत कम होने से बाजार को सकारात्मक रूप से बंद होने में मदद मिली. इस दौरान निवेशकों ने सुरक्षित और घरेलू बाजार से जुड़े क्षेत्रों में ज्यादा भरोसा दिखाया, जिससे हेल्थकेयर और फाइनेंशियल शेयरों में तेजी आई.

सेक्टर और शेयरों का हाल