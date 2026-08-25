क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट से बाज़ार को मिली राहत, सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त पर बंद
कच्चे तेल के दाम गिरने से मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार बढ़त पर बंद हुए; निफ्टी 41 और सेंसेक्स 160 अंक चढ़ा.
Published : August 25, 2026 at 4:28 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार उतार-चढ़ाव के बाद बढ़त दर्ज की गई. अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध उम्मीद से कम सख्त रहने के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है. इससे भारतीय निवेशकों की चिंताएं कम हुईं, जिससे घरेलू बाजार को मजबूती मिली.
कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 160.83 अंक (0.21%) बढ़कर 77,529.94 पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक निफ्टी 50 भी 41 अंक (0.17%) की बढ़त के साथ 24,260.05 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा. मासिक डेरिवेटिव्स एक्सपायरी के दिन बाजार में शॉर्ट-कवरिंग के चलते अंतिम घंटों में खरीदारी देखने को मिली.
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर के अनुसार, कच्चे तेल के दामों और सरकारी बॉन्ड यील्ड में आई कमी ने निवेशकों को बड़ी राहत दी है. ऊर्जा की लागत कम होने से बाजार को सकारात्मक रूप से बंद होने में मदद मिली. इस दौरान निवेशकों ने सुरक्षित और घरेलू बाजार से जुड़े क्षेत्रों में ज्यादा भरोसा दिखाया, जिससे हेल्थकेयर और फाइनेंशियल शेयरों में तेजी आई.
सेक्टर और शेयरों का हाल
- तेजी वाले सेक्टर्स: निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में सबसे ज्यादा 0.76% की बढ़त रही. हेल्थकेयर सेक्टर 0.72%, फार्मा 0.56% और पीएसयू बैंक भी 0.56% बढ़कर बंद हुए.
- गिरावट वाले सेक्टर्स: दूसरी ओर, मेटल (धातु) सेक्टर में 0.59% की गिरावट दर्ज की गई. प्राइवेट बैंक 0.31%, ऑयल एंड गैस 0.06% और आईटी सेक्टर 0.06% टूटकर बंद हुए.
प्रमुख शेयर: निफ्टी 50 के शेयरों में अदानी एंटरप्राइजेज, मैक्स हेल्थकेयर, इंडिगो और अपोलो हॉस्पिटल सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले शेयर रहे. इसके विपरीत सिप्ला, हिंडालको, ओएनजीसी, विप्रो और टाटा स्टील के शेयरों में नुकसान देखा गया.
कमोडिटी और रुपया
अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 3% से अधिक गिरकर 89.26 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. बहुमूल्य धातुओं में 24-कैरेट सोना 1,62,910 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,42,550 रुपये प्रति किलोग्राम पर बनी रही. डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 34 पैसे मजबूत होकर 95.41 रुपये पर बंद हुआ. बाजार जानकारों का मानना है कि जब तक अहम सपोर्ट स्तर बरकरार हैं, बाजार का मुख्य रुख तेजी की तरफ ही बना रहेगा.
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