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भू-राजनीतिक तनाव से लगातार पांचवें दिन लुढ़का बाजार, सेंसेक्स 331 अंक टूटकर बंद

पश्चिम एशिया में तनाव और अमेरिकी टैरिफ चिंताओं के बीच शेयर बाजार लगातार पांचवें दिन गिरा, सेंसेक्स 331 अंक और निफ्टी 102 अंक टूटकर बंद.

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सेंसेक्स 331 अंक और निफ्टी 102 अंक टूटा (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 24, 2026 at 4:30 PM IST

3 Min Read
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मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 को घरेलू शेयर बाजार लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में लाल निशान पर बंद हुए. पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले नए व्यापार शुल्कों की चिंताओं ने निवेशकों के हौसले पस्त कर दिए हैं. इस वैश्विक दबाव के कारण बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली.

सेंसेक्स और निफ्टी का हाल
कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 331 अंक या 0.43 प्रतिशत गिरकर 76,059.17 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी 102 अंक या 0.43 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,767.70 के स्तर पर आ गया.

सेक्टोरल इंडेक्स में मिला-जुला रुख
बाजार में ऑटो, मेटल और रियलिटी सेक्टर में सबसे ज्यादा कमजोरी देखी गई. एनएसई पर निफ्टी ऑटो 1.13 प्रतिशत, निफ्टी रियलिटी 0.59 प्रतिशत और निफ्टी मेटल 0.57 प्रतिशत टूटकर बंद हुए. इसके अलावा फार्मा, ऑयल एंड गैस और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी गिरावट दर्ज की गई. दूसरी तरफ, आईटी और मीडिया सेक्टर ने बाजार को संभालने की कोशिश की. निफ्टी मीडिया में 2 प्रतिशत से अधिक का उछाल आया, जबकि निफ्टी आईटी 0.87 प्रतिशत मजबूत हुआ.

टॉप गेनर्स और लूजर्स
निफ्टी 50 के शेयरों में आज एचसीएल टेक, विप्रो, सिप्ला, आईटीसी और जियो फाइनेंशियल टॉप गेनर्स की सूची में शामिल रहे. वहीं दूसरी ओर, बजाज फाइनेंस, एटरनल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर और हिंडालको के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई.

रुपया और क्रूड ऑयल की स्थिति
वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल के बीच ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में करीब 4 फीसदी की गिरावट आई, जिससे यह 96.73 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. डॉलर की मजबूत मांग और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण भारतीय रुपया भी दबाव में रहा. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 96.52 के स्तर पर बंद हुआ, जो कि इसके दो महीने के निचले स्तर (96.67) के बेहद करीब है.

एशियाई बाजारों में भारी गिरावट
वैश्विक स्तर पर अमेरिकी और ईरान के बीच बढ़ते विवाद और नई टैरिफ घोषणाओं ने एशियाई बाजारों को बुरी तरह प्रभावित किया. जापान का निक्केई 3 प्रतिशत से अधिक टूट गया, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी 6 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ. केवल सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स ही 0.12 प्रतिशत की मामूली बढ़त बना सका.

विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी यह दर्शाती है कि खरीदार अभी भी सक्रिय हैं. मौजूदा गिरावट को अच्छी गुणवत्ता वाले शेयरों में निवेश के अवसर के रूप में देखा जा सकता है.

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