कच्चे तेल में उबाल से लुढ़का शेयर बाजार: सेंसेक्स 364 और निफ्टी 127 अंक टूटकर बंद
क्रूड ऑयल ₹100 के करीब पहुंचने से सेंसेक्स 364 और निफ्टी 127 अंक टूटा. रुपया गिरकर 96.54 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ.
Published : July 23, 2026 at 4:16 PM IST
मुंबई: पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल के कारण घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार को लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई. वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बीच भारतीय बेंचमार्क सूचकांक लाल निशान में बंद हुए, जिससे निवेशकों को भारी चपत लगी है.
बाजार का अंतिम आंकड़ा
कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 363.66 अंक (0.47%) गिरकर 76,391.39 पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी50 भी 126.65 अंक (0.53%) की कमजोरी के साथ 23,869.60 के स्तर पर सिमट गया. बाजार की इस गिरावट से निवेशकों के करीब 3 लाख करोड़ रुपये डूब गए.
गिरावट के मुख्य कारण
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, ब्रेंट क्रूड ऑयल (कच्चे तेल) की कीमतें 4 प्रतिशत से अधिक उछलकर 98.10 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गईं. कच्चे तेल का 100 डॉलर के करीब पहुंचना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित मुद्रास्फीति (महंगाई) बढ़ने का खतरा बढ़ गया है. इसके अलावा, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) द्वारा लगातार की जा रही बिकवाली और मजबूत होते डॉलर ने बाजार का सेंटिमेंट बिगाड़ दिया.
रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर
कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक जोखिमों के कारण भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 96.54 रुपये के स्तर पर बंद हुआ. विश्लेषकों का मानना है कि डॉलर की उच्च मांग के कारण रुपया आने वाले दिनों में 97 के स्तर को भी छू सकता है.
सेक्टर और शेयरों का हाल
आज के कारोबार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली. निफ्टी पीएसयू बैंक 1% से अधिक टूट गया. इसके अलावा मेटल, एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर भी गिरावट के साथ बंद हुए. हालांकि, मजबूत तिमाही नतीजों के दम पर निफ्टी ऑटो (0.50%) और निफ्टी मीडिया (0.93%) बढ़त बनाने में कामयाब रहे.
टॉप गेनर्स (मुनाफा वाले शेयर): एसबीआई लाइफ, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टीसीएस.
टॉप लूजर्स (घाटे वाले शेयर): अडाणी एंटरप्राइजेज, नेस्ले इंडिया, श्रीराम फाइनेंस और अडाणी पोर्ट्स.
वैश्विक मोर्चे पर, एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी (KOSPI) 4.22% और हांगकांग का हैंगसेंग 1.16% की बढ़त के साथ बंद हुए.
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