शेयर बाजार में भारी गिरावट: सेंसेक्स 715 अंक टूटा, निफ्टी 24,000 के नीचे बंद
पश्चिमी एशिया में तनाव और महंगे कच्चे तेल से शेयर बाजार टूटा; सेंसेक्स 715 अंक गिरा, निफ्टी 24,000 के नीचे बंद हुआ.
Published : July 22, 2026 at 4:24 PM IST
मुंबई: घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में भारी गिरावट देखने को मिली. पश्चिमी एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण निवेशकों में चौतरफा बिकवाली रही. इस बिकवाली के चलते बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक भारी नुकसान के साथ बंद हुए.
कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सूचकांक 'सेंसेक्स' 715.06 अंक या 0.92 प्रतिशत गिरकर 76,755.05 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का 'निफ्टी 50' भी 191.45 अंक या 0.79 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 23,996.25 के स्तर पर सिमट गया. निफ्टी का मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण 24,000 के स्तर से नीचे जाना बाजार के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है.
गिरावट के मुख्य कारण
बाजार विश्लेषकों के अनुसार, पश्चिमी एशिया में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करता है, जिससे देश में महंगाई बढ़ने की आशंका गहरा गई है. इसके अलावा, फार्मास्युटिकल आयात पर संभावित अमेरिकी टैरिफ की चिंताओं ने भी घरेलू निवेशकों के सेंटिमेंट को बुरी तरह प्रभावित किया. ऑटोमोबाइल सेक्टर से कुछ अच्छे तिमाही नतीजों के बावजूद, मैक्रो-इकोनॉमिक दबाव बाजार पर हावी रहा.
सेक्टर का हाल और बड़े नुकसान वाले शेयर
बाजार में सबसे ज्यादा मार रियल्टी और मीडिया सेक्टर पर पड़ी. निफ्टी रियल्टी और निफ्टी मीडिया दोनों में 2.6 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई. इसके अलावा आईटी, फार्मा और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर भी करीब 1-1 फीसदी टूटकर बंद हुए. निफ्टी कंपनियों में इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो), डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे ज्यादा टूटने वाले शेयरों में शामिल रहे. बड़े शेयरों के मुकाबले मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में गिरावट ज्यादा गहरी रही. निफ्टी मिडकैप में 1.09 प्रतिशत और स्मॉलकैप में 1.54 प्रतिशत की गिरावट आई.
आगे का तकनीकी नजरिया
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सत्रों के लिए अब 24,200 का स्तर निफ्टी के लिए एक मजबूत प्रतिरोध बन गया है. बाजार में दोबारा तेजी लौटने के लिए इस स्तर से ऊपर टिकना जरूरी है. वहीं नीचे की तरफ, यदि निफ्टी 24,000 के स्तर से नीचे ही बना रहता है, तो यह 23,900 से 23,800 के सपोर्ट जोन तक फिसल सकता है.
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