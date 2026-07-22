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शेयर बाजार में भारी गिरावट: सेंसेक्स 715 अंक टूटा, निफ्टी 24,000 के नीचे बंद

मुंबई: घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में भारी गिरावट देखने को मिली. पश्चिमी एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण निवेशकों में चौतरफा बिकवाली रही. इस बिकवाली के चलते बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक भारी नुकसान के साथ बंद हुए.

कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सूचकांक 'सेंसेक्स' 715.06 अंक या 0.92 प्रतिशत गिरकर 76,755.05 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का 'निफ्टी 50' भी 191.45 अंक या 0.79 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 23,996.25 के स्तर पर सिमट गया. निफ्टी का मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण 24,000 के स्तर से नीचे जाना बाजार के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है.

गिरावट के मुख्य कारण

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, पश्चिमी एशिया में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करता है, जिससे देश में महंगाई बढ़ने की आशंका गहरा गई है. इसके अलावा, फार्मास्युटिकल आयात पर संभावित अमेरिकी टैरिफ की चिंताओं ने भी घरेलू निवेशकों के सेंटिमेंट को बुरी तरह प्रभावित किया. ऑटोमोबाइल सेक्टर से कुछ अच्छे तिमाही नतीजों के बावजूद, मैक्रो-इकोनॉमिक दबाव बाजार पर हावी रहा.