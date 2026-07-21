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बाजार लाल निशान में हुआ बंद, सेंसेक्स 238 अंक और निफ्टी 51 अंक टूटा

आईटी और पीएसयू बैंक शेयरों में बिकवाली के कारण सेंसेक्स 238 और निफ्टी 51 अंक गिरकर लगातार दूसरे दिन लाल निशान पर बंद हुए.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 21, 2026 at 4:32 PM IST

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मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज की गई. सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और सरकारी बैंकों के शेयरों में भारी बिकवाली के चलते बाजार के मुख्य सूचकांक लाल निशान पर बंद हुए. पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण घरेलू निवेशकों ने सतर्कता का रुख अपनाया, जिससे बाजार पर दबाव बना रहा.

सेंसेक्स और निफ्टी के आंकड़े
कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स 238.41 अंक या 0.31 प्रतिशत गिरकर 77,470.11 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 51 अंक या 0.21 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,187.70 पर आ गया. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, निफ्टी के लिए फिलहाल 24,100 से 24,150 का स्तर तत्काल सपोर्ट (सहारा) के रूप में काम कर रहा है. यदि यह टूटता है, तो निफ्टी 24,000 के स्तर तक जा सकता है. ऊपर की ओर 24,300 से 24,400 के स्तर पर भारी रेजिस्टेंस देखा जा रहा है.

आज का बाजार
आज का बाजार (Etv Bharat)

दिग्गज शेयरों का हाल और सेक्टोरल प्रदर्शन
बाजार को नीचे धकेलने में सबसे बड़ी भूमिका दिग्गज शेयरों ने निभाई. निफ्टी के घटकों में एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और भारतीय स्टेट बैंक टॉप लूजर्स में शामिल रहे. सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी आईटी में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई. इसके विपरीत, बाजार की इस मंदी के बावजूद निफ्टी केमिकल और निफ्टी सीमेंट सेक्टर्स में निवेशकों ने जमकर खरीदारी की, जिससे ये सेक्टर्स आज के टॉप गेनर्स में शामिल रहे.

आज के टॉप गेनर्स
आज के टॉप गेनर्स (Etv Bharat)

छोटे और मझोले शेयरों में रही रौनक
मुख्य सूचकांकों में गिरावट के बावजूद ब्रॉडर मार्केट का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा. दिग्गज शेयरों के विपरीत मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए. निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 0.3 प्रतिशत की तेजी आई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.53 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी घरेलू कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजों की उम्मीद और मजबूत बिजनेस अपडेट्स के चलते छोटे और मझोले शेयरों में खुदरा निवेशकों की मांग बनी हुई है. बड़े शेयरों में संस्थागत निवेशकों की धीमी गति के कारण फिलहाल वहां सुस्ती देखी जा रही है.

आज के टॉप लूजर्स
आज के टॉप लूजर्स (Etv Bharat)

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