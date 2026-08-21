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शेयर बाजार में सुस्ती: वैश्विक चिंताओं और कच्चे तेल की तेजी से सपाट बंद हुआ बाजार

वैश्विक तनाव और महंगे कच्चे तेल के कारण भारतीय शेयर बाजार सपाट बंद हुआ. सेंसेक्स 3 अंक और निफ्टी 20 अंक बढ़ा.

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2026 at 4:22 PM IST

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मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए शुक्रवार का दिन बेहद सुस्त और उतार-चढ़ाव भरा रहा. वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उछाल और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण निवेशकों ने फूंक-फूंककर कदम रखा. इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने भी घरेलू बाजार पर दबाव बनाए रखा. दिनभर के उतार-चढ़ाव के बाद दोनों प्रमुख सूचकांक लगभग सपाट स्तर पर बंद हुए.

बीएसई (BSE) का 30 शेयरों वाला सूचकांक 'सेंसेक्स' मात्र 3.11 अंक की मामूली बढ़त के साथ 77,540.83 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का 'निफ्टी 50' भी सिर्फ 20.15 अंक या 0.08 प्रतिशत की बढ़त लेकर 24,252.00 के स्तर पर बंद हुआ. हालांकि आज बाजार में मामूली बढ़त दिखी, लेकिन साप्ताहिक आधार पर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट दर्ज की गई है, जो वैश्विक चिंताओं को दर्शाती है.

मिडकैप और स्मॉलकैप में रही रौनक
भले ही बड़े शेयरों में सुस्ती रही, लेकिन छोटे और मझोले शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली. निफ्टी मिडकैप सूचकांक में 0.1 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप सूचकांक 0.69 प्रतिशत मजबूत होकर बंद हुआ. इससे साफ है कि खुदरा निवेशकों का भरोसा छोटे शेयरों में बना हुआ है.

सेक्टरों का हाल
आज के कारोबार में मेटल (धातु) और प्राइवेट बैंक शेयरों में सबसे ज्यादा चमक रही. इन दोनों सेक्टरों ने बाजार को सहारा देने का काम किया. इसके विपरीत, एफएमसीजी, ऑटो और आईटी सेक्टर के शेयरों में बिकवाली का दबाव रहा और इन्होंने बाजार के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन किया. गिरने वाले प्रमुख शेयरों में ट्रेंट, मारुति सुजुकी और इंटरग्लोब एविएशन सबसे आगे रहे.

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, वैश्विक बाजारों में बॉन्ड यील्ड का बढ़ना और कच्चे तेल का महंगा होना भारतीय बाजार के लिए सबसे बड़ी चिंता है. क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें भारत में महंगाई का खतरा बढ़ा सकती हैं.

तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि निफ्टी के लिए नीचे की तरफ 24,000 से 24,200 का स्तर एक मजबूत सपोर्ट जोन बना हुआ है. अगर निफ्टी ऊपरी स्तर पर 24,360 से 24,400 के रेजिस्टेंस स्तर को पार करने में सफल रहता है, तो आने वाले दिनों में यह तेजी से 24,500 और 24,600 के स्तर की तरफ बढ़ सकता है. जब तक कोई बड़ा वैश्विक बदलाव नहीं होता, बाजार में सावधानी बनी रहेगी.

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