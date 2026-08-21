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शेयर बाजार में सुस्ती: वैश्विक चिंताओं और कच्चे तेल की तेजी से सपाट बंद हुआ बाजार

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए शुक्रवार का दिन बेहद सुस्त और उतार-चढ़ाव भरा रहा. वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उछाल और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण निवेशकों ने फूंक-फूंककर कदम रखा. इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने भी घरेलू बाजार पर दबाव बनाए रखा. दिनभर के उतार-चढ़ाव के बाद दोनों प्रमुख सूचकांक लगभग सपाट स्तर पर बंद हुए.

बीएसई (BSE) का 30 शेयरों वाला सूचकांक 'सेंसेक्स' मात्र 3.11 अंक की मामूली बढ़त के साथ 77,540.83 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का 'निफ्टी 50' भी सिर्फ 20.15 अंक या 0.08 प्रतिशत की बढ़त लेकर 24,252.00 के स्तर पर बंद हुआ. हालांकि आज बाजार में मामूली बढ़त दिखी, लेकिन साप्ताहिक आधार पर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट दर्ज की गई है, जो वैश्विक चिंताओं को दर्शाती है.

मिडकैप और स्मॉलकैप में रही रौनक

भले ही बड़े शेयरों में सुस्ती रही, लेकिन छोटे और मझोले शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली. निफ्टी मिडकैप सूचकांक में 0.1 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप सूचकांक 0.69 प्रतिशत मजबूत होकर बंद हुआ. इससे साफ है कि खुदरा निवेशकों का भरोसा छोटे शेयरों में बना हुआ है.

सेक्टरों का हाल

आज के कारोबार में मेटल (धातु) और प्राइवेट बैंक शेयरों में सबसे ज्यादा चमक रही. इन दोनों सेक्टरों ने बाजार को सहारा देने का काम किया. इसके विपरीत, एफएमसीजी, ऑटो और आईटी सेक्टर के शेयरों में बिकवाली का दबाव रहा और इन्होंने बाजार के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन किया. गिरने वाले प्रमुख शेयरों में ट्रेंट, मारुति सुजुकी और इंटरग्लोब एविएशन सबसे आगे रहे.