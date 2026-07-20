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ग्लोबल टेंशन का असर, सेंसेक्स 443 पॉइंट गिरकर हुआ बंद, Axis और HDFC बैंक के शेयर सबसे ज्यादा फिसले

हफ्ते के पहले कारोबारी दिन मार्केट में दबाव दिखा. प्राइवेट सेक्टर के बैंकिंग शेयरों के दबाव में सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए.

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सांकेतिक फोटो (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 20, 2026 at 4:32 PM IST

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Updated : July 20, 2026 at 5:37 PM IST

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मुंबई: वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अनिश्चितता के माहौल के बीच सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव के कारण निवेशकों ने जोखिम लेने से परहेज किया और सुरक्षित रुख अपनाया. इस सतर्कता के चलते बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली, जिसका सबसे बड़ा असर बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स के भारी भरकम शेयरों पर पड़ा.

कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 443 अंक या 0.57 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 77,708.52 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 (Nifty) भी 96 अंक या 0.39 प्रतिशत फिसलकर 24,238.50 के स्तर पर आ गया. बाजार विश्लेषकों का कहना है कि दोनों देशों के बीच संघर्ष नौवें दिन भी जारी रहने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव बढ़ने से क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल की आशंका है, जिससे घरेलू स्तर पर मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है.

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आज का बाजार (Etv Bharat)

बैंकिंग शेयरों ने बढ़ाया दबाव, फार्मा में रही चमक
सोमवार के कारोबारी सत्र में सबसे ज्यादा मार प्राइवेट बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स पर पड़ी. निफ्टी पर टॉप लूजर्स की सूची में एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और मारुति सुजुकी इंडिया शामिल रहे. हालांकि, इस गिरावट के बावजूद डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे कि निफ्टी फार्मा (दवा कंपनियां) और निफ्टी पीएसयू बैंक (सरकारी बैंक) बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे. इसके अलावा, ब्रॉडर मार्केट में सेंटिमेंट सकारात्मक दिखा; निफ्टी मिडकैप में 0.6 प्रतिशत और स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.16 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई.

आज के टॉप गेनर्स
आज के टॉप गेनर्स (Etv Bharat)

क्या कहते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स?
टेक्निकल चार्ट्स पर कमेंट करते हुए बाजार विश्लेषकों ने कहा कि निफ्टी के लिए 24,300 से 24,400 का ज़ोन अब भी एक कड़ा रेजिस्टेंस (रुकावट) बना हुआ है, जो 200-दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) के करीब है. अगर बाजार इस स्तर के ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो यह 24,500–24,600 की ओर बढ़ सकता है. नीचे की तरफ, 24,100 का स्तर तुरंत सपोर्ट है. यदि इंडेक्स इससे नीचे फिसलता है, तो नई प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकती है, जो निफ्टी को 24,000 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल तक खींच सकती है. निवेशकों को फिलहाल वैश्विक घटनाक्रमों पर नजर रखते हुए सावधानीपूर्वक ट्रेड करने की सलाह दी गई है.

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आज के टॉप लूजर्स (Etv Bharat)

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Last Updated : July 20, 2026 at 5:37 PM IST

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