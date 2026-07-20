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ग्लोबल टेंशन का असर, सेंसेक्स 443 पॉइंट गिरकर हुआ बंद, Axis और HDFC बैंक के शेयर सबसे ज्यादा फिसले

सांकेतिक फोटो ( ANI )

मुंबई: वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अनिश्चितता के माहौल के बीच सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव के कारण निवेशकों ने जोखिम लेने से परहेज किया और सुरक्षित रुख अपनाया. इस सतर्कता के चलते बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली, जिसका सबसे बड़ा असर बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स के भारी भरकम शेयरों पर पड़ा. कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 443 अंक या 0.57 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 77,708.52 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 (Nifty) भी 96 अंक या 0.39 प्रतिशत फिसलकर 24,238.50 के स्तर पर आ गया. बाजार विश्लेषकों का कहना है कि दोनों देशों के बीच संघर्ष नौवें दिन भी जारी रहने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव बढ़ने से क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल की आशंका है, जिससे घरेलू स्तर पर मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है. आज का बाजार (Etv Bharat)