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ग्लोबल यील्ड में गिरावट से शेयर बाजार में बड़ा उछाल, सेंसेक्स 628 अंक और निफ्टी 154 अंक चढ़कर बंद

सांकेतिक फोटो ( ani )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में पिछले एक हफ्ते से जारी गिरावट पर आखिरकार गुरुवार को ब्रेक लग गया. अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा वैश्विक बॉन्ड यील्ड को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों से बाजार का मूड बदल गया. इससे निवेशकों को बड़ी राहत मिली, जिससे घरेलू शेयर बाजारों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली. कारोबार के अंत में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 50 153.55 अंक (0.64 प्रतिशत) की बढ़त के साथ 24,231.85 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स 628.04 अंक (0.82 प्रतिशत) की लंबी छलांग लगाकर 77,537.72 पर बंद हुआ. आज का शेयर बाजार (Etv Bharat) बाजार में तेजी की मुख्य वजहें

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, इस रिकवरी का मुख्य कारण अमेरिकी ट्रेजरी का दखल है. लंबे समय वाले सरकारी बॉन्ड की बढ़ती यील्ड को रोकने के लिए अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है. इस फैसले के बाद वैश्विक स्तर पर बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई, जिससे शेयर बाजारों में निवेशकों का भरोसा लौटा. इस कदम से अमेरिकी डॉलर में थोड़ी कमजोरी आई और भारतीय रुपया मजबूत हुआ. मजबूत होते रुपये और घटते यील्ड प्रेशर ने भारत जैसे उभरते बाजारों को विदेशी निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बना दिया.