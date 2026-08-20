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ग्लोबल यील्ड में गिरावट से शेयर बाजार में बड़ा उछाल, सेंसेक्स 628 अंक और निफ्टी 154 अंक चढ़कर बंद

अमेरिकी फैसले से बॉन्ड यील्ड घटने पर शेयर बाजार चमका; सेंसेक्स 628 और निफ्टी 154 अंक चढ़कर हरे निशान पर बंद हुए.

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सांकेतिक फोटो (ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 20, 2026 at 4:27 PM IST

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मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में पिछले एक हफ्ते से जारी गिरावट पर आखिरकार गुरुवार को ब्रेक लग गया. अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा वैश्विक बॉन्ड यील्ड को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों से बाजार का मूड बदल गया. इससे निवेशकों को बड़ी राहत मिली, जिससे घरेलू शेयर बाजारों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली.

कारोबार के अंत में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 50 153.55 अंक (0.64 प्रतिशत) की बढ़त के साथ 24,231.85 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स 628.04 अंक (0.82 प्रतिशत) की लंबी छलांग लगाकर 77,537.72 पर बंद हुआ.

आज का शेयर बाजार
आज का शेयर बाजार (Etv Bharat)

बाजार में तेजी की मुख्य वजहें
बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, इस रिकवरी का मुख्य कारण अमेरिकी ट्रेजरी का दखल है. लंबे समय वाले सरकारी बॉन्ड की बढ़ती यील्ड को रोकने के लिए अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है. इस फैसले के बाद वैश्विक स्तर पर बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई, जिससे शेयर बाजारों में निवेशकों का भरोसा लौटा.

इस कदम से अमेरिकी डॉलर में थोड़ी कमजोरी आई और भारतीय रुपया मजबूत हुआ. मजबूत होते रुपये और घटते यील्ड प्रेशर ने भारत जैसे उभरते बाजारों को विदेशी निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बना दिया.

आज के टॉप गेनर्स
आज के टॉप गेनर्स (Etv Bharat)

सेक्टर्स और शेयरों का हाल
गुरुवार को बाजार में चौतरफा तेजी देखने को मिली. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के लगभग सभी प्रमुख सेक्टोरल इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए:

  • निफ्टी मीडिया सबसे ज्यादा 2.13 प्रतिशत उछला.
  • निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.89 प्रतिशत की तेजी रही.
  • निफ्टी एफएमसीजी (FMCG) और निफ्टी आईटी (IT) भी क्रमश: 0.82% और 0.79% मजबूत हुए.

टॉप गेनर्स: निफ्टी 50 के शेयरों में इटरनल, श्रीराम फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक और आईटीसी सबसे ज्यादा मुनाफे में रहे.

टॉप लूजर्स: दूसरी ओर, टाटा कंज्यूमर, हिंडाल्को, इंडिगो, नेस्ले इंडिया और एचसीएल टेक के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

आज के टॉप लूजर्स
आज के टॉप लूजर्स (Etv Bharat)

कच्चे तेल का दबाव और वैश्विक बाजार
बाजार में यह तेजी तब आई है जब वैश्विक स्तर पर ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 2 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 94 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं, जिससे महंगाई और कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ने की चिंता बनी हुई है.

अगर अन्य एशियाई बाजारों की बात करें, तो भारत की तरह वहां भी तेजी रही. जापान का निक्केई 1.20% और हांगकांग का हैंगसेंग 0.91% चढ़कर बंद हुआ. दक्षिण कोरिया के कोस्पी (KOSPI) में 5.57% की भारी तेजी देखी गई, जबकि केवल सिंगापुर का बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ.

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