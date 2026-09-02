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लगातार तीसरे दिन टूटी दलाल स्ट्रीट: सेंसेक्स 373 अंक गिरकर बंद, ऑटो और आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली

क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों और बॉन्ड यील्ड में उछाल से सेंसेक्स 373 अंक और निफ्टी 141 अंक गिरकर 24,000 के नीचे बंद हुआ.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 2, 2026 at 4:34 PM IST

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मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज की गई. कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से महंगाई बढ़ने की चिंता और वैश्विक बॉन्ड यील्ड (बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न) में बढ़ोतरी के कारण निवेशकों ने बाजार से दूरी बनाना बेहतर समझा.

कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स 373.93 अंक (0.49%) टूटकर 76,570.35 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी 141.35 अंक (0.59%) की गिरावट के साथ 23,914.45 के स्तर पर सिमट गया, जो 24,000 के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे है.

बाजार में गिरावट के मुख्य कारण
कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें: वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी ने घरेलू बाजार की चिंता बढ़ा दी है. भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करता है. ऐसे में क्रूड महंगा होने से देश का वित्तीय घाटा बढ़ने और कंपनियों की इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी की आशंका गहरा गई है, जिससे सीधे तौर पर महंगाई बढ़ने का खतरा है.

बॉन्ड यील्ड में उछाल: वैश्विक बॉन्ड यील्ड में लगातार हो रही बढ़ोतरी से इक्विटी बाजार (शेयर बाजार) का आकर्षण कम हुआ है. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPIs) ऊंचे रिटर्न के कारण उभरते बाजारों से पैसा निकालकर सुरक्षित बॉन्ड मार्केट में लगा रहे हैं, जिससे बाजार पर दबाव बढ़ा है.

सेक्टर्स और शेयरों का हाल
बाजार में चौतरफा बिकवाली के कारण बड़े शेयरों के साथ-साथ मझोले और छोटे शेयरों पर भी दबाव दिखा.

  • सबसे ज्यादा टूटने वाले सेक्टर्स: बुधवार के कारोबार में निफ्टी ऑटो इंडेक्स 2 प्रतिशत से अधिक टूटकर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा. इसके अलावा आईटी (IT) और मीडिया सेक्टर्स में भी भारी गिरावट दर्ज की गई.
  • नुकसान वाले मुख्य शेयर: निफ्टी के प्रमुख शेयरों में आयशर मोटर्स, विप्रो इंडिया और बजाज ऑटो सबसे ज्यादा घाटे में रहे और बाजार को नीचे खींचने में इनकी मुख्य भूमिका रही.
  • बढ़त वाले सेक्टर्स: इस गिरावट के विपरीत, तेल की बढ़ती कीमतों के बीच निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स ने बाजार के रुख के उलट प्रदर्शन किया और मजबूती के साथ बंद हुआ.

तकनीकी आउटलुक और सलाह
बाजार विश्लेषकों के अनुसार, अल्पावधि में बाजार का रुख मंदी का बना रह सकता है. जब तक निफ्टी 24,000 के स्तर से नीचे रहेगा, तब तक हर सुधार पर बिकवाली यानी 'सेल-ऑन-राइज' की रणनीति हावी रहने की संभावना है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि गिरावट आगे भी जारी रहती है, तो निफ्टी नीचे की ओर 23,700 से 23,730 के स्तर तक जा सकता है, जो इसके लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन का काम करेगा.

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