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लगातार तीसरे दिन टूटी दलाल स्ट्रीट: सेंसेक्स 373 अंक गिरकर बंद, ऑटो और आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज की गई. कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से महंगाई बढ़ने की चिंता और वैश्विक बॉन्ड यील्ड (बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न) में बढ़ोतरी के कारण निवेशकों ने बाजार से दूरी बनाना बेहतर समझा.

कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स 373.93 अंक (0.49%) टूटकर 76,570.35 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी 141.35 अंक (0.59%) की गिरावट के साथ 23,914.45 के स्तर पर सिमट गया, जो 24,000 के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे है.

बाजार में गिरावट के मुख्य कारण

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें: वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी ने घरेलू बाजार की चिंता बढ़ा दी है. भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करता है. ऐसे में क्रूड महंगा होने से देश का वित्तीय घाटा बढ़ने और कंपनियों की इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी की आशंका गहरा गई है, जिससे सीधे तौर पर महंगाई बढ़ने का खतरा है.

बॉन्ड यील्ड में उछाल: वैश्विक बॉन्ड यील्ड में लगातार हो रही बढ़ोतरी से इक्विटी बाजार (शेयर बाजार) का आकर्षण कम हुआ है. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPIs) ऊंचे रिटर्न के कारण उभरते बाजारों से पैसा निकालकर सुरक्षित बॉन्ड मार्केट में लगा रहे हैं, जिससे बाजार पर दबाव बढ़ा है.