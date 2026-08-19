मंदी की गिरफ्त में भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स 325 अंक टूटकर बंद
वैश्विक मंदी से शेयर बाजार में भारी गिरावट; निफ्टी लगातार सातवें दिन फिसलकर 24,078 पर और सेंसेक्स 325 अंक टूटकर बंद हुआ.
Published : August 19, 2026 at 4:32 PM IST|
Updated : August 19, 2026 at 4:42 PM IST
मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और भारी बिकवाली के चलते घरेलू शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा. इस गिरावट के कारण भारतीय सूचकांक रिकॉर्ड लाल निशान में बंद हुए. सेंसेक्स 325.78 अंक (0.42%) की गिरावट के साथ 76,909.68 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 50 76.60 अंक (0.32%) फिसलकर 24,078.30 के स्तर पर आ गया.
बाजार के मुख्य तकनीकी स्तर
बाजार विश्लेषकों के अनुसार, अब निवेशकों और ट्रेडर्स की नजरें निफ्टी के मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण '24,000' के सपोर्ट स्तर पर टिकी हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि निफ्टी 24,050 के स्तर से नीचे बंद होता है, तो अगले सत्र में 24,000 के स्तर का परीक्षण होने की पूरी संभावना है. वहीं दूसरी ओर, यदि बाजार में कोई सुधार या रिकवरी आती है, तो ऊपर की तरफ 24,200 से 24,300 का क्षेत्र तात्कालिक रुकावट के रूप में काम करेगा.
छोटे और मझोले शेयरों का प्रदर्शन
दिग्गज शेयरों के साथ-साथ बाजार के अन्य व्यापक सूचकांकों में भी सुस्ती देखी गई. बुधवार के कारोबार में निफ्टी मिडकैप सूचकांक में 0.21 प्रतिशत की गिरावट आई. इसके साथ ही, छोटे शेयरों वाले निफ्टी स्मॉलकैप सूचकांक में भी 0.51 प्रतिशत की कमजोरी दर्ज की गई, जिससे यह साफ होता है कि बिकवाली का दबाव पूरे बाजार पर था.
सेक्टर और शेयरों की स्थिति
क्षेत्रवार प्रदर्शन की बात करें तो बाजार में मिला-जुला रुख रहा:
सबसे कमजोर सेक्टर: निफ्टी केमिकल इंडेक्स आज के कारोबार में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा. दिग्गज कंपनियों में मैक्स हेल्थकेयर, कोल इंडिया और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन निफ्टी के सबसे बड़े नुकसान वाले शेयर रहे. सेंसेक्स में बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टुब्रो, आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे बड़े शेयरों में भी बिकवाली हावी रही.
बढ़त वाले सेक्टर: तकनीकी सेक्टर यानी निफ्टी आईटी इंडेक्स ने आज विपरीत परिस्थितियों में भी बाजार को सहारा दिया और मजबूत बढ़त दर्ज की. सेंसेक्स की कंपनियों में एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एटरनल, कोटक महिंद्रा बैंक, सन फार्मास्युटिकल और टाइटन के शेयर प्रमुख बढ़त बनाने वालों में शामिल रहे.
गिरावट के मुख्य कारण
बाजार के जानकारों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जारी कमजोरी के कारण भारतीय निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है. हालांकि, देश की कंपनियों के चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1 FY27) के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं, जिससे कंपनियों की मजबूती का पता चलता है. लेकिन बाजार के जानकारों का यह भी मानना है कि अब पुराने सकारात्मक कारकों का असर कम हो रहा है. ऐसे में भारतीय बाजार की आगे की चाल काफी हद तक वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता पर निर्भर करेगी.
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