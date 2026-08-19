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मंदी की गिरफ्त में भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स 325 अंक टूटकर बंद

सांकेतिक फोटो ( ians )

मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और भारी बिकवाली के चलते घरेलू शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा. इस गिरावट के कारण भारतीय सूचकांक रिकॉर्ड लाल निशान में बंद हुए. सेंसेक्स 325.78 अंक (0.42%) की गिरावट के साथ 76,909.68 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 50 76.60 अंक (0.32%) फिसलकर 24,078.30 के स्तर पर आ गया. बाजार के मुख्य तकनीकी स्तर

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, अब निवेशकों और ट्रेडर्स की नजरें निफ्टी के मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण '24,000' के सपोर्ट स्तर पर टिकी हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि निफ्टी 24,050 के स्तर से नीचे बंद होता है, तो अगले सत्र में 24,000 के स्तर का परीक्षण होने की पूरी संभावना है. वहीं दूसरी ओर, यदि बाजार में कोई सुधार या रिकवरी आती है, तो ऊपर की तरफ 24,200 से 24,300 का क्षेत्र तात्कालिक रुकावट के रूप में काम करेगा. आज का शेयर बाजार (Etv Bharat) छोटे और मझोले शेयरों का प्रदर्शन

दिग्गज शेयरों के साथ-साथ बाजार के अन्य व्यापक सूचकांकों में भी सुस्ती देखी गई. बुधवार के कारोबार में निफ्टी मिडकैप सूचकांक में 0.21 प्रतिशत की गिरावट आई. इसके साथ ही, छोटे शेयरों वाले निफ्टी स्मॉलकैप सूचकांक में भी 0.51 प्रतिशत की कमजोरी दर्ज की गई, जिससे यह साफ होता है कि बिकवाली का दबाव पूरे बाजार पर था.