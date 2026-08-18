ETV Bharat / business

गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 493 अंक टूटकर बंद

बाजार सूचकांकों की ताजा स्थिति 30 शेयरों पर आधारित बीएसई (BSE) सेंसेक्स 492.70 अंक या 0.63 प्रतिशत की बड़ी गिरावट के साथ 77,235.46 के स्तर पर बंद हुआ. कारोबार के आखिरी घंटों में बिकवाली का दबाव इतना अधिक था कि सूचकांक एक समय 493.8 अंक तक टूटकर 77,234.36 के निचले स्तर पर पहुंच गया था. इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का व्यापक सूचकांक 50 शेयरों वाला निफ्टी (Nifty 50) भी 132.75 अंक या 0.55 प्रतिशत फिसलकर 24,154.90 के स्तर पर बंद हुआ, जिससे निवेशकों की चिंताएं बढ़ गई हैं.

मुंबई: दुनिया भर में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के कारण भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार छठे दिन बड़ी गिरावट दर्ज की गई. पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य गतिरोध तथा अस्थाई संघर्ष विराम की समाप्ति के बाद शांति की उम्मीदें कमजोर होने से निवेशकों में घबराहट का माहौल देखा गया. इस चौतरफा बिकवाली के कारण बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा.

कच्चे तेल और विदेशी निवेशकों का दबाव

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 91.02 डॉलर प्रति बैरल के उच्च स्तर पर पहुंचना घरेलू बाजारों के लिए सबसे बड़ा झटका रहा. भारत अपनी तेल जरूरतों का करीब 85% हिस्सा बाहर से खरीदता है, जिससे कच्चे तेल की ऊंची कीमतें सीधे तौर पर देश के व्यापार घाटे को बढ़ाती हैं और देश में पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ महंगाई को बढ़ावा देती हैं. इसके अलावा, अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड (ब्याज दर) में आई तेजी ने विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) को भारतीय बाजार से पैसा निकालने पर मजबूर किया है, जिन्होंने पिछले सत्र में ₹2,535.10 करोड़ मूल्य के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की थी.

आज के टॉप लूजर्स (Etv Bharat)

सेक्टर्स और शेयरों का प्रदर्शन

अमेरिकी ब्याज दरों के लंबे समय तक ऊंचे रहने की आशंका से आईटी (IT) और पेंट बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी गई, क्योंकि कच्चा तेल महंगा होने से इन कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी. सेंसेक्स की प्रमुख कंपनियों में एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, भारती एयरटेल, टीसीएस और हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रमुख रूप से नुकसान में रहे. इसके विपरीत, मजबूत घरेलू मांग के दम पर एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज फाइनेंस के शेयर बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहे.

आज के टॉप गेनर्स (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें- भारत में पानी से उड़ेंगे इलेक्ट्रिक हवाई जहाज, इस कंपनी ने मिलाया नॉर्वे से हाथ