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सेंभारतीय शेयर बाजार में बंपर तेजी; सेंसेक्स 965 अंक उछला, निफ्टी 24,300 के पार बंद

मुंबई: 17 जुलाई 2026 को भारतीय शेयर बाजार में भारी तेजी दर्ज की गई. वैश्विक बाजारों में जारी उतार-चढ़ाव और मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद घरेलू निवेशकों ने बड़ी कंपनियों में जमकर खरीदारी की. इस चौतरफा खरीदारी के दम पर बीएसई सेंसेक्स 964.58 अंक या 1.25 प्रतिशत की बढ़त के साथ 78,151.45 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, एनएसई निफ्टी 261.55 अंक या 1.09 प्रतिशत चढ़कर 24,334.30 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा.

बैंकिंग और आईटी सेक्टर्स ने भरी उड़ान

बाजार की इस शानदार रिकवरी की मुख्य वजह प्राइवेट बैंक और आईटी सेक्टर्स में हुई जोरदार लिफ्टिंग रही. सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी प्राइवेट बैंक सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला इंडेक्स रहा, जो 2.12 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ. जून तिमाही (Q1) के नतीजों और बेहतर बिजनेस अपडेट की उम्मीद में निवेशकों ने कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयरों को तेजी से पोर्टफोलियो में शामिल किया.

इसके अलावा, निफ्टी आईटी इंडेक्स भी 1.75 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ. टेक महिंद्रा और टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनियों के अच्छे प्रदर्शन ने पूरे आईटी सेक्टर का सेंटिमेंट मजबूत किया, जिससे एआई (AI) वैल्युएशन को लेकर बनी वैश्विक चिंताएं पीछे छूट गईं. रियल्टी और ऑटो सेक्टर्स में भी क्रमशः 1.34% और 1.24% की शानदार बढ़त देखी गई. दूसरी ओर, फार्मा और हेल्थकेयर सेक्टर्स आज दबाव में रहे और लाल निशान में बंद हुए.