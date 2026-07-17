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सेंभारतीय शेयर बाजार में बंपर तेजी; सेंसेक्स 965 अंक उछला, निफ्टी 24,300 के पार बंद

आईटी और बैंकिंग शेयरों की दम पर सेंसेक्स 965 अंक और निफ्टी 261 अंक उछलकर, क्रमशः 78,151 और 24,334 के स्तर पर बंद हुए.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 17, 2026 at 4:33 PM IST

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मुंबई: 17 जुलाई 2026 को भारतीय शेयर बाजार में भारी तेजी दर्ज की गई. वैश्विक बाजारों में जारी उतार-चढ़ाव और मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद घरेलू निवेशकों ने बड़ी कंपनियों में जमकर खरीदारी की. इस चौतरफा खरीदारी के दम पर बीएसई सेंसेक्स 964.58 अंक या 1.25 प्रतिशत की बढ़त के साथ 78,151.45 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, एनएसई निफ्टी 261.55 अंक या 1.09 प्रतिशत चढ़कर 24,334.30 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा.

बैंकिंग और आईटी सेक्टर्स ने भरी उड़ान
बाजार की इस शानदार रिकवरी की मुख्य वजह प्राइवेट बैंक और आईटी सेक्टर्स में हुई जोरदार लिफ्टिंग रही. सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी प्राइवेट बैंक सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला इंडेक्स रहा, जो 2.12 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ. जून तिमाही (Q1) के नतीजों और बेहतर बिजनेस अपडेट की उम्मीद में निवेशकों ने कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयरों को तेजी से पोर्टफोलियो में शामिल किया.

इसके अलावा, निफ्टी आईटी इंडेक्स भी 1.75 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ. टेक महिंद्रा और टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनियों के अच्छे प्रदर्शन ने पूरे आईटी सेक्टर का सेंटिमेंट मजबूत किया, जिससे एआई (AI) वैल्युएशन को लेकर बनी वैश्विक चिंताएं पीछे छूट गईं. रियल्टी और ऑटो सेक्टर्स में भी क्रमशः 1.34% और 1.24% की शानदार बढ़त देखी गई. दूसरी ओर, फार्मा और हेल्थकेयर सेक्टर्स आज दबाव में रहे और लाल निशान में बंद हुए.

बड़े शेयरों का जलवा, मिडकैप पिछड़े
आज के कारोबार की सबसे खास बात यह रही कि बाजार में मुख्य इंडेक्स तो रिकॉर्ड ऊंचाई की तरफ बढ़े, लेकिन ब्रॉडर मार्केट (मिडकैप और स्मॉलकैप) इस तेजी का हिस्सा नहीं बन सके. निफ्टी मिडकैप 100 में 0.41 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 भी 0.21 प्रतिशत टूटकर बंद हुआ. बाजार के जानकारों का कहना है कि यह इस बात का साफ संकेत है कि निवेशक अब छोटे और जोखिम भरे शेयरों से पैसा निकालकर मजबूत और स्थिर लार्ज-कैप शेयरों में लगा रहे हैं.

निफ्टी के लिए आगे के मुख्य लेवल्स
मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, तकनीकी चार्ट पर 24,400 का स्तर निफ्टी के लिए एक बेहद मजबूत और इमीडिएट रेजिस्टेंस बना हुआ है. यह लेवल निफ्टी के 200-दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) के बेहद करीब है.

  • ऊपरी स्तर: यदि निफ्टी 24,400 के पार सस्टेन (टिकने) करने में कामयाब होता है, तो यह तेजी अगले हफ्ते बाजार को 24,500 से 24,600 के स्तर तक ले जा सकती है.
  • निचला स्तर: गिरावट की स्थिति में अब 24,200 का जोन सबसे पहला और मजबूत सपोर्ट रहेगा, जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था. इसके बाद 24,000 का स्तर सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सपोर्ट बना हुआ है.

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