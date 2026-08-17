ETV Bharat / business

क्रूड ऑयल की आग में झुलसा शेयर बाजार; सेंसेक्स 281 अंक टूटकर बंद

सेक्टर और शेयरों का हाल सोमवार को बाजार में मिला-जुला रुख देखने को मिला. जहां कुछ सेक्टरों में भारी बिकवाली हुई, वहीं कुछ ने बाजार को सहारा दिया:

कारोबार के अंत में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 (Nifty 50) इंडेक्स 78.35 अंक (0.32 प्रतिशत) गिरकर 24,287.65 पर बंद हुआ. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स भी 281.09 अंक (0.36 प्रतिशत) की कमजोरी के साथ 77,728.16 के स्तर पर बंद हुआ.

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज लगातार पांचवें दिन गिरावट का सिलसिला जारी रहा. सोमवार को कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक तनाव के कारण निवेशकों के बीच डर का माहौल देखा गया, जिससे दोनों मुख्य सूचकांक नुकसान के साथ बंद हुए. हालांकि, बाजार ने निचले स्तरों से कुछ सुधार जरूर दिखाया, लेकिन वह बढ़त में आने में नाकाम रहा.

गिरने वाले सेक्टर: सबसे ज्यादा मार आईटी (IT) सेक्टर पर पड़ी. निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.84 प्रतिशत टूट गया. इसके अलावा फार्मा (Pharma) में 0.31 प्रतिशत और सरकारी बैंकों में 0.12 प्रतिशत की गिरावट आई.

सबसे ज्यादा मार आईटी (IT) सेक्टर पर पड़ी. निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.84 प्रतिशत टूट गया. इसके अलावा फार्मा (Pharma) में 0.31 प्रतिशत और सरकारी बैंकों में 0.12 प्रतिशत की गिरावट आई. बढ़ने वाले सेक्टर: दूसरी तरफ, मेटल (धातु) सेक्टर में 1.39 प्रतिशत, प्राइवेट बैंकों में 0.69 प्रतिशत, मीडिया में 0.42 प्रतिशत और ऑटो (गाड़ियों) सेक्टर में 0.23 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई.

दूसरी तरफ, मेटल (धातु) सेक्टर में 1.39 प्रतिशत, प्राइवेट बैंकों में 0.69 प्रतिशत, मीडिया में 0.42 प्रतिशत और ऑटो (गाड़ियों) सेक्टर में 0.23 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई. मुनाफा कमाने वाले मुख्य शेयर: हिंडाल्को, टाटा स्टील, एचडीएफसी लाइफ, ओएनजीसी (ONGC), एक्सिस बैंक और एलएंडटी (L&T) के शेयरों में तेजी रही.

हिंडाल्को, टाटा स्टील, एचडीएफसी लाइफ, ओएनजीसी (ONGC), एक्सिस बैंक और एलएंडटी (L&T) के शेयरों में तेजी रही. नुकसान उठाने वाले मुख्य शेयर: एचसीएल टेक, इन्फोसिस, सन फार्मा, टीसीएस (TCS) और नेस्ले इंडिया के शेयर घाटे के साथ बंद हुए.

बाजार में गिरावट के मुख्य कारण

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 1.01 प्रतिशत बढ़कर 89.42 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गईं. भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से खरीदता है, इसलिए तेल महंगा होने से देश का खर्च बढ़ता है. खाड़ी देशों में चल रहे विवाद के कारण तेल की सप्लाई प्रभावित होने का डर है, जिससे बाजार पर दबाव बना हुआ है. जानकारों के अनुसार, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से कंपनियों की लागत बढ़ सकती है. इससे आने वाले दिनों में उनके मुनाफे पर बुरा असर पड़ने की आशंका है.

आज के टॉप गेनर्स (Etv Bharat)

सोना, चांदी और एशियाई बाजारों का हाल

शेयर बाजार में गिरावट के बीच आज सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई. 24 कैरेट सोने की कीमत 0.41 प्रतिशत बढ़कर 1,55,139 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई. वहीं, चांदी की कीमत भी 0.56 प्रतिशत चढ़कर 2,37,254 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई.

इसके विपरीत, अन्य एशियाई बाजारों में आज मजबूती देखने को मिली. जापान का निक्केई 0.72 प्रतिशत, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.43 प्रतिशत और हांगकांग का हैंगसेंग 1.37 प्रतिशत बढ़कर बंद हुए. जानकारों का कहना है कि भारतीय बाजारों की नजर अब पूरी तरह से कच्चे तेल के दामों और वैश्विक परिस्थितियों पर टिकी हुई है.

आज के टॉप लूजर्स (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें- भारत में पानी से उड़ेंगे इलेक्ट्रिक हवाई जहाज, इस कंपनी ने मिलाया नॉर्वे से हाथ