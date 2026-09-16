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शेयर बाजार में दो दिनों की गिरावट पर लगा ब्रेक, सेंसेक्स 332 अंक और निफ्टी 99 अंक संभलकर बंद

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में पिछले दो दिनों से जारी गिरावट के सिलसिले पर बुधवार को ब्रेक लग गया और घरेलू बेंचमार्क सूचकांकों ने निचले स्तरों से रिकवरी दर्ज की. एफएमसीजी, रियल्टी और पीएसयू बैंकिंग शेयरों में आई मजबूत लिवाली ने बाजार को सहारा दिया. इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले से ठीक पहले कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी ने भी बाजार के सेंटिमेंट को मजबूती प्रदान की. कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 332.63 अंक (0.45%) की बढ़त के साथ 74,336.45 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 सूचकांक भी 99.00 अंक (0.43%) की तेजी लेकर 23,217.60 के स्तर पर सेटल हुआ. तकनीकी मोर्चे पर, बाजार विश्लेषकों का कहना है कि निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ 23,300–23,400 का दायरा रिकवरी को सीमित कर रहा है. व्यापक तकनीकी ढांचे में सुधार के लिए इंडेक्स का 23,500 के ऊपर टिकना जरूरी है. वहीं, नीचे की ओर 23,100–23,070 का क्षेत्र तत्काल सपोर्ट बना हुआ है. यदि निफ्टी 23,070 के नीचे फिसलता है, तो बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है जो इसे 23,000–22,800 के स्तर पर ला सकता है.