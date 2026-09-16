शेयर बाजार में दो दिनों की गिरावट पर लगा ब्रेक, सेंसेक्स 332 अंक और निफ्टी 99 अंक संभलकर बंद
एफएमसीजी और सरकारी बैंकों में जोरदार लिवाली के दम पर बुधवार को सेंसेक्स 332 अंक और निफ्टी 99 अंक चढ़कर बंद हुए.
Published : September 16, 2026 at 4:37 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में पिछले दो दिनों से जारी गिरावट के सिलसिले पर बुधवार को ब्रेक लग गया और घरेलू बेंचमार्क सूचकांकों ने निचले स्तरों से रिकवरी दर्ज की. एफएमसीजी, रियल्टी और पीएसयू बैंकिंग शेयरों में आई मजबूत लिवाली ने बाजार को सहारा दिया. इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले से ठीक पहले कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी ने भी बाजार के सेंटिमेंट को मजबूती प्रदान की.
कारोबार के अंत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 332.63 अंक (0.45%) की बढ़त के साथ 74,336.45 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 सूचकांक भी 99.00 अंक (0.43%) की तेजी लेकर 23,217.60 के स्तर पर सेटल हुआ.
तकनीकी मोर्चे पर, बाजार विश्लेषकों का कहना है कि निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ 23,300–23,400 का दायरा रिकवरी को सीमित कर रहा है. व्यापक तकनीकी ढांचे में सुधार के लिए इंडेक्स का 23,500 के ऊपर टिकना जरूरी है. वहीं, नीचे की ओर 23,100–23,070 का क्षेत्र तत्काल सपोर्ट बना हुआ है. यदि निफ्टी 23,070 के नीचे फिसलता है, तो बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है जो इसे 23,000–22,800 के स्तर पर ला सकता है.
निफ्टी के प्रमुख घटक शेयरों में एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आईटीसी (ITC) और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आज के टॉप गेनर्स के रूप में उभरे, जिन्होंने बेंचमार्क सूचकांकों को मजबूती दी. इसके विपरीत, ब्रॉडर मार्केट में सुस्ती का माहौल रहा; निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.01% और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.18% टूटकर बंद हुए. सेक्टोरल प्रदर्शन में निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा पर गहरा दबाव देखा गया और इन दोनों क्षेत्रों में आज सबसे तीखी गिरावट दर्ज की गई.
फिलहाल निवेशकों का पूरा ध्यान अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के नतीजों और ब्याज दरों को लेकर केंद्रीय बैंक के आउटलुक पर टिका हुआ है. विशेषज्ञों के अनुसार, फेड चेयरमैन की संतुलित टिप्पणी बाजार की इस रिकवरी को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन यदि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में दोबारा उछाल आता है या ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 110 डॉलर प्रति बैरल की तरफ बढ़ती हैं, तो घरेलू बाजार में एक बार फिर बिकवाली का दौर लौट सकता है.
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