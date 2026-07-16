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शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव: मामूली बढ़त पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 5 अंकों की गिरावट

भू-राजनीतिक तनाव और बड़े शेयरों में मुनाफावसूली से शेयर बाजार सपाट बंद हुआ; सेंसेक्स 1 अंक चढ़ा, जबकि निफ्टी 5 अंक फिसला.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 16, 2026 at 4:36 PM IST

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मुंबई: वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को भारी उतार-चढ़ाव के बाद लगभग सपाट स्तर पर बंद हुए. बैंकिंग और रिलायंस जैसे भारी वजन वाले शेयरों में अंतिम घंटों में हुई मुनाफावसूली ने शुरुआती कारोबार में मिली पूरी बढ़त को स्वाहा कर दिया. हालांकि, आईटी और ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयरों में आई मजबूती ने बाजार को निचले स्तरों पर सहारा दिया और बड़ी गिरावट से बचा लिया.

तीस शेयरों पर आधारित बीएसई का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स मात्र 1.44 अंक की मामूली बढ़त के साथ 77,186.87 के स्तर पर बंद हुआ. इससे पहले, अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों में आई नरमी से उत्साहित होकर घरेलू बाजार ने मजबूत शुरुआत की थी. दिन के कारोबार के दौरान सेंसेक्स एक समय 394.26 अंक या 0.51 प्रतिशत उछलकर 77,579.69 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया था, लेकिन समाप्ति से ठीक पहले बिकवाली के दबाव ने इसे वापस नीचे धकेल दिया.

आज का बाजार
आज का बाजार (Etv Bharat)

दूसरी ओर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक निफ्टी भी सीमित दायरे में कारोबार करने के बाद 5.75 अंक या 0.02 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 24,072.75 के स्तर पर बंद हुआ.

कंपनियों के शेयरों का प्रदर्शन
सेंसेक्स की कंपनियों में आईटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों ने बाजार को थामने का काम किया. शीर्ष मुनाफा कमाने वाले शेयरों में इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो), एचसीएल टेक्नोलॉजीज, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टेक महिंद्रा प्रमुख रहे.

आज के टॉप गेनर्स
आज के टॉप गेनर्स (Etv Bharat)

इसके विपरीत, मुनाफावसूली के कारण बिकवाली के दबाव में रहने वाले प्रमुख शेयरों में एटरनल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL), बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक शामिल रहे, जिन्होंने बाजार की बढ़त को सीमित कर दिया.

बाजार में उतार-चढ़ाव के मुख्य कारण
दिग्गज शेयरों में मुनाफावसूली: रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक जैसे इंडेक्स के दिग्गज शेयरों में निवेशकों द्वारा मुनाफा बुक करने से बाजार पर दबाव बढ़ा.

कमजोर एशियाई बाजार: एशियाई बाजारों से मिले-जुले और कमजोर संकेतों ने निवेशकों के सेंटिमेंट को प्रभावित किया. दक्षिण कोरिया का कोस्पी (Kospi) सूचकांक रिकॉर्ड 6.37 प्रतिशत तक टूट गया. इसके अलावा जापान का निक्की और चीन का शंघाई कंपोजिट भी गिरावट के साथ बंद हुए.

आज के टॉप लूजर्स
आज के टॉप लूजर्स (Etv Bharat)

विदेशी कोषों की निकासी: विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की लगातार बिकवाली से भी घरेलू बाजार की रफ्तार थमी. एक्सचेंज डेटा के अनुसार, विदेशी निवेशकों ने बुधवार को ₹735.83 करोड़ मूल्य के शेयर बेचे.

कच्चा तेल और मुद्रास्फीति: वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.39 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84.62 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. दूसरी ओर, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर ने बताया कि अमेरिका में कम हुई महंगाई ने ब्याज दरों की चिंता को कम किया, जिससे बाजार को नीचे से सपोर्ट मिला.

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