शेयर बाजार में सुस्ती: मुनाफावसूली के कारण निफ्टी और सेंसेक्स मामूली गिरावट के साथ बंद
14 अगस्त 2026 को मुनाफावसूली से निफ्टी 24,366 और सेंसेक्स 78,009 पर मामूली गिरकर बंद हुए; मीडिया को छोड़कर बाकी सेक्टर्स पिछड़े.
Published : August 14, 2026 at 4:21 PM IST|
Updated : August 14, 2026 at 5:22 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार आज शुक्रवार को थोड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी करीब 30 अंक गिरकर 24,366.00 पर बंद हुआ. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स भी लगभग 70 अंक फिसलकर 78,009.25 के स्तर पर आ गया. बाजार के जानकारों का कहना है कि यह गिरावट कोई मंदी नहीं है, बल्कि पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद निवेशकों द्वारा की गई एक सामान्य मुनाफावसूली है.
बाजार में गिरावट की मुख्य वजह
दुनियाभर के बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें 87 डॉलर प्रति बैरल के ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. इसके साथ ही विदेशी बाजारों में बॉन्ड की आमदनी (बॉन्ड यील्ड) में उतार-चढ़ाव होने के कारण बड़े निवेशकों ने नया पैसा लगाने में थोड़ी सावधानी बरती. हालांकि, भारतीय कंपनियों के अच्छे तिमाही नतीजों और भारतीय रुपये की मजबूती की वजह से बाजार आखिरी घंटों में निचले स्तरों से काफी हद तक संभलने में कामयाब रहा.
कौन से शेयर चढ़े और कौन से गिरे
शुक्रवार को भारतीय बाजार में कुछ चुनिंदा शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है.
- मुनाफा कराने वाले शेयर: अपोलो हॉस्पिटल्स, भारती एयरटेल, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और विप्रो के शेयरों में बढ़त रही.
- नुकसान वाले शेयर: टाटा मोटर्स, जियो फाइनेंशियल, ओएनजीसी (ONGC), एशियन पेंट्स और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.
सेक्टर्स और विभागों का हाल
शुक्रवार को केवल मीडिया सेक्टर (टीवी और सिनेमा से जुड़ी कंपनियां) ही बढ़त के साथ हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा. इसके अलावा फार्मा, सरकारी बैंक, एफएमसीजी और ऑटो जैसे अन्य सभी प्रमुख विभागों में थोड़ी-बहुत कमजोरी देखी गई.
आगे के लिए एक्सपर्ट्स की सलाह
शेयर बाजार के विश्लेषकों का मानना है कि बाजार का मुख्य ट्रेंड अभी भी मजबूती का ही है . जब तक बाजार अपने जरूरी सपोर्ट लेवल्स को बचाए रखता है, तब तक घबराने की कोई बात नहीं है. एक्सपर्ट्स ने निवेशकों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में फैसले न लें, बल्कि हर गिरावट पर अच्छी और मजबूत कंपनियों के शेयर धीरे-धीरे अपने पोर्टफोलियो में जोड़ते रहें
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