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Market Closed: फिर धड़ाम हुआ बाजार, सेंसेक्स 113 अंक लुढ़का; निफ्टी 24,395 पर बंद

मेटल और फार्मा में गिरावट से निफ्टी टूटा, जबकि कम महंगाई दर और आईटी शेयरों के सहारे सेंसेक्स 113 अंक बढ़कर बंद हुआ.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2026 at 4:30 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 4:40 PM IST

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मुंबई: घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को मिला-जुला रुख देखने को मिला. भारी उतार-चढ़ाव के बीच जहां बीएसई सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा, वहीं एनएसई निफ्टी दबाव के चलते लाल निशान में सिमट गया. मेटल, फार्मा और सरकारी बैंकों के शेयरों में आई गिरावट ने बाजार पर मुख्य रूप से दबाव बनाया.

कारोबार के अंत में, 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 113.61 अंक यानी 0.15 प्रतिशत बढ़कर 78,079.96 के स्तर पर बंद हुआ. इसके विपरीत, निफ्टी 50 सूचकांक 40.10 अंक यानी 0.16 प्रतिशत फिसलकर 24,395.85 पर आ गया.

आज का शेयर बाजार
आज का शेयर बाजार (Etv Bharat)

मुद्रास्फीति के आंकड़ों से मिला समर्थन
बाजार को भारत और अमेरिका दोनों देशों से आए उम्मीद से बेहतर मुद्रास्फीति के आंकड़ों से सहारा मिला. इन आंकड़ों से निवेशकों के बीच यह उम्मीद मजबूत हुई है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आने वाले समय में नीतिगत दरों के मामले में नरम और धैर्यपूर्ण रुख बरकरार रख सकते हैं.

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर के अनुसार, "महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलने से निवेशकों की धारणा को सहारा मिला है. इसके अलावा, जारी चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के कॉर्पोरेट नतीजों ने भी भारतीय बाजार की आंतरिक मजबूती और मांग को साबित किया है, जिससे बाहरी प्रतिकूलताओं का असर कम हुआ है."

आज के टॉप गेनर्स
आज के टॉप गेनर्स (Etv Bharat)

कच्चे तेल और भू-राजनीतिक तनाव ने सीमित की बढ़त
कम महंगाई के बावजूद बाजार की तेजी पर कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और मध्य पूर्व में जारी भू-राजनीतिक अनिश्चितता का असर दिखा. ब्रेंट क्रूड ऑयल मामूली गिरावट के साथ 87.47 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, जो कि अब भी ऊंचा स्तर है.

इसके साथ ही, अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 95.43 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ.

सेक्टोरल प्रदर्शन और टाटा ग्रुप के शेयर
सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी मेटल में सबसे ज्यादा 1.28 प्रतिशत की गिरावट आई. निफ्टी फार्मा 0.42 प्रतिशत और निफ्टी पीएसयू बैंक 0.58 प्रतिशत टूटकर बंद हुए. दूसरी ओर, निफ्टी एफएमसीजी, आईटी और मीडिया इंडेक्स बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहे.

आज के टॉप लूजर्स
आज के टॉप लूजर्स (Etv Bharat)

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन द्वारा फरवरी 2027 में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद दोबारा पद न संभालने के फैसले के बाद टाटा ग्रुप के शेयरों में मिला-जुला रुख रहा:

  • टीसीएस: 0.35% बढ़कर ₹2,358 पर बंद.
  • टाटा मोटर्स (पैसेंजर व्हीकल्स): 1.52% बढ़कर ₹348 पर बंद.
  • टाइटन (Titan): 1.18% गिरकर ₹5,036 पर बंद.

एशियाई बाजारों का हाल
अन्य एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.28 प्रतिशत, ताइवान का इंडेक्स 1 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया का कोस्पी (KOSPI) 3.44 प्रतिशत की भारी बढ़त के साथ बंद हुआ. हालांकि, हॉन्गकॉन्ग के हैंगसेंग में 0.21 प्रतिशत की गिरावट देखी गई.

विशेषज्ञों का मानना है कि निकट भविष्य में भारतीय शेयर बाजार की दिशा वैश्विक ऊर्जा बाजार, कच्चे तेल की चाल और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) के पूंजी प्रवाह पर निर्भर करेगी.

यह भी पढ़ें- शेयर बाजार की सपाट शुरुआत: घरेलू मजबूती के दम पर सेंसेक्स ने पकड़ी 145 अंकों की रफ्तार, निफ्टी 4 अंक फिसला

Last Updated : August 13, 2026 at 4:40 PM IST

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