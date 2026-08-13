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Market Closed: फिर धड़ाम हुआ बाजार, सेंसेक्स 113 अंक लुढ़का; निफ्टी 24,395 पर बंद

सांकेतिक फोटो ( ians )

मुंबई: घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को मिला-जुला रुख देखने को मिला. भारी उतार-चढ़ाव के बीच जहां बीएसई सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा, वहीं एनएसई निफ्टी दबाव के चलते लाल निशान में सिमट गया. मेटल, फार्मा और सरकारी बैंकों के शेयरों में आई गिरावट ने बाजार पर मुख्य रूप से दबाव बनाया. कारोबार के अंत में, 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 113.61 अंक यानी 0.15 प्रतिशत बढ़कर 78,079.96 के स्तर पर बंद हुआ. इसके विपरीत, निफ्टी 50 सूचकांक 40.10 अंक यानी 0.16 प्रतिशत फिसलकर 24,395.85 पर आ गया. आज का शेयर बाजार (Etv Bharat) मुद्रास्फीति के आंकड़ों से मिला समर्थन

बाजार को भारत और अमेरिका दोनों देशों से आए उम्मीद से बेहतर मुद्रास्फीति के आंकड़ों से सहारा मिला. इन आंकड़ों से निवेशकों के बीच यह उम्मीद मजबूत हुई है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आने वाले समय में नीतिगत दरों के मामले में नरम और धैर्यपूर्ण रुख बरकरार रख सकते हैं. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर के अनुसार, "महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलने से निवेशकों की धारणा को सहारा मिला है. इसके अलावा, जारी चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के कॉर्पोरेट नतीजों ने भी भारतीय बाजार की आंतरिक मजबूती और मांग को साबित किया है, जिससे बाहरी प्रतिकूलताओं का असर कम हुआ है." आज के टॉप गेनर्स (Etv Bharat)