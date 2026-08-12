शेयर बाजार लाल निशान पर बंद, क्रूड ऑयल की तेजी से सेंसेक्स 187 अंक टूटा
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई.
Published : August 12, 2026 at 4:34 PM IST
मुंबई: अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिले कमजोर संकेतों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई. भू-राजनीतिक तनाव और 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' को फिर से खोलने से जुड़ी अनिश्चितताओं ने निवेशकों को सतर्क कर दिया, जिसके चलते बाजार में बिकवाली का माहौल रहा.
कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सूचकांक सेंसेक्स 187.90 अंक यानी 0.24 प्रतिशत गिरकर 77,966.35 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी 35.75 अंक यानी 0.15 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,435.95 के स्तर पर सिमट गया.
तेल की कीमतों का भारत पर असर
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर उपजी चिंताओं ने कच्चे तेल की कीमतों को सहारा दिया है. भारत अपनी जरूरत का 80 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल आयात करता है. ऐसे में तेल की कीमतों में उछाल से देश में महंगाई बढ़ने और व्यापार घाटा गहराने की आशंका रहती है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार के लिए नकारात्मक है.
सेक्टोरल और शेयरों का हाल
निफ्टी के प्रमुख शेयरों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट और अपोलो हॉस्पिटल्स सबसे ज्यादा नुकसान में रहे और इन्होंने सूचकांक को नीचे खींचने का काम किया.
सेक्टर के लिहाज से, आईटी (IT) शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली. निफ्टी आईटी इंडेक्स आज 1.54 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ. इसके विपरीत, बैंकिंग सेक्टर ने बाजार को संभालने की कोशिश की. निफ्टी पीएसयू बैंक (PSU Bank) इंडेक्स 2 प्रतिशत की बढ़त के साथ शीर्ष पर रहा, जिसने बाजार की गिरावट को सीमित करने में मदद की. मिडकैप सूचकांक 0.28 प्रतिशत बढ़कर बंद हुआ, जबकि स्मॉलकैप में 0.18 प्रतिशत की गिरावट रही.
आगे क्या है तकनीकी आउटलुक?
बाजार विश्लेषकों का कहना है कि निफ्टी के लिए 24,500 का स्तर एक मजबूत प्रतिरोध बना हुआ है. यदि गुरुवार को निफ्टी 24,400 के नीचे फिसलता है, तो यह 24,180 के स्तर तक नीचे जा सकता है. अब निवेशकों की नजरें अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों पर टिकी हैं, जो फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर आने वाले फैसले को प्रभावित करेंगी.
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