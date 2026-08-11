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कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से टूटा शेयर बाजार: सेंसेक्स 388 अंक गिरा, निफ्टी 24,500 के नीचे बंद

दूसरी ओर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी 112.10 अंक या 0.46 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,471.70 अंक पर बंद हुआ. इससे पिछले कारोबारी सत्र को सेंसेक्स 43.27 अंक की मामूली बढ़त के साथ 78,542.44 और निफ्टी 13.15 अंक बढ़कर 24,583.80 अंक पर बंद हुआ था.

सेंसेक्स और निफ्टी का हाल तीस शेयरों पर आधारित बीएसई (BSE) का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 388.19 अंक या 0.49 प्रतिशत गिरकर 78,154.25 अंक पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान एक समय सेंसेक्स 494.18 अंक या 0.62 प्रतिशत तक टूटकर 78,048.26 अंक के निचले स्तर पर पहुंच गया था.

मुंबई: वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. निवेशकों की मुनाफावसूली और बढ़ती महंगाई की चिंताओं ने बाजार की धारणा को कमजोर किया. इस गिरावट के चलते नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 24,500 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे फिसलकर बंद हुआ

कच्चे तेल की तेजी ने बिगाड़ा मूड

बाजार में आज गिरावट की सबसे मुख्य वजह वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड की कीमतों में आया 2.18 प्रतिशत का उछाल रहा, जिससे यह 89.63 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में संभावित रुकावटों और अमेरिका-ईरान वार्ताओं को लेकर पैदा हुई चिंताओं ने कच्चे तेल को हवा दी है. भारत अपनी जरूरत का 80 प्रतिशत से अधिक तेल आयात करता है, इसलिए कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से देश में महंगाई बढ़ने और कंपनियों का मुनाफा घटने का खतरा बढ़ जाता है.

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कौन से शेयर गिरे और कौन से संभले?

सेंसेक्स के पैक में आज अल्ट्राटेक सीमेंट, एक्सिस बैंक, इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो), भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस और पावर ग्रिड सबसे ज्यादा नुकसान में रहने वाले प्रमुख शेयर रहे. एफएमसीजी, रियल्टी और ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी गई. दूसरी तरफ, विपरीत बाजार में भी एटरनल, इंफोसिस, टाइटन, एचसीएल टेक और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के शेयर बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे. आईटी और फार्मा शेयरों को निवेशकों ने सुरक्षात्मक विकल्प के रूप में चुना.

विशेषज्ञों की राय और वैश्विक संकेत

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में आई अचानक तेजी ने निवेशकों का ध्यान फिर से महंगाई के जोखिम की ओर खींच दिया है. इससे अच्छे तिमाही नतीजों के बावजूद बाजार का उत्साह ठंडा पड़ गया. भारत और अमेरिका के आगामी रिटेल महंगाई आंकड़ों से पहले निवेशक काफी सतर्क नजर आ रहे हैं. वहीं, एचएसटी वेल्थ के सीईओ हरीशेलवन राधाकृष्णन ने बताया कि वीकली एफएंडओ (F&O) एक्सपायरी से जुड़ी अस्थिरता ने भी बाजार पर दबाव बनाया.

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