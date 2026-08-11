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कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से टूटा शेयर बाजार: सेंसेक्स 388 अंक गिरा, निफ्टी 24,500 के नीचे बंद

क्रूड तेल की तेजी और भू-राजनीतिक तनाव से सेंसेक्स 388 अंक और निफ्टी 112 अंक गिरकर बंद हुआ; आईटी शेयर बढ़े.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2026 at 4:26 PM IST

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Updated : August 11, 2026 at 5:11 PM IST

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मुंबई: वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. निवेशकों की मुनाफावसूली और बढ़ती महंगाई की चिंताओं ने बाजार की धारणा को कमजोर किया. इस गिरावट के चलते नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 24,500 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे फिसलकर बंद हुआ

सेंसेक्स और निफ्टी का हाल
तीस शेयरों पर आधारित बीएसई (BSE) का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 388.19 अंक या 0.49 प्रतिशत गिरकर 78,154.25 अंक पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान एक समय सेंसेक्स 494.18 अंक या 0.62 प्रतिशत तक टूटकर 78,048.26 अंक के निचले स्तर पर पहुंच गया था.

आज का शेयर बाजार
आज का शेयर बाजार (Etv Bharat)

दूसरी ओर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी 112.10 अंक या 0.46 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,471.70 अंक पर बंद हुआ. इससे पिछले कारोबारी सत्र को सेंसेक्स 43.27 अंक की मामूली बढ़त के साथ 78,542.44 और निफ्टी 13.15 अंक बढ़कर 24,583.80 अंक पर बंद हुआ था.

कच्चे तेल की तेजी ने बिगाड़ा मूड
बाजार में आज गिरावट की सबसे मुख्य वजह वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड की कीमतों में आया 2.18 प्रतिशत का उछाल रहा, जिससे यह 89.63 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में संभावित रुकावटों और अमेरिका-ईरान वार्ताओं को लेकर पैदा हुई चिंताओं ने कच्चे तेल को हवा दी है. भारत अपनी जरूरत का 80 प्रतिशत से अधिक तेल आयात करता है, इसलिए कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से देश में महंगाई बढ़ने और कंपनियों का मुनाफा घटने का खतरा बढ़ जाता है.

आज के टॉप लूजर्स
आज के टॉप लूजर्स (Etv Bharat)

कौन से शेयर गिरे और कौन से संभले?
सेंसेक्स के पैक में आज अल्ट्राटेक सीमेंट, एक्सिस बैंक, इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो), भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस और पावर ग्रिड सबसे ज्यादा नुकसान में रहने वाले प्रमुख शेयर रहे. एफएमसीजी, रियल्टी और ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी गई. दूसरी तरफ, विपरीत बाजार में भी एटरनल, इंफोसिस, टाइटन, एचसीएल टेक और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के शेयर बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे. आईटी और फार्मा शेयरों को निवेशकों ने सुरक्षात्मक विकल्प के रूप में चुना.

विशेषज्ञों की राय और वैश्विक संकेत
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में आई अचानक तेजी ने निवेशकों का ध्यान फिर से महंगाई के जोखिम की ओर खींच दिया है. इससे अच्छे तिमाही नतीजों के बावजूद बाजार का उत्साह ठंडा पड़ गया. भारत और अमेरिका के आगामी रिटेल महंगाई आंकड़ों से पहले निवेशक काफी सतर्क नजर आ रहे हैं. वहीं, एचएसटी वेल्थ के सीईओ हरीशेलवन राधाकृष्णन ने बताया कि वीकली एफएंडओ (F&O) एक्सपायरी से जुड़ी अस्थिरता ने भी बाजार पर दबाव बनाया.

आज के टॉप गेनर्स
आज के टॉप गेनर्स (Etv Bharat)

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Last Updated : August 11, 2026 at 5:11 PM IST

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