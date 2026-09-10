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मार्केट क्लोजिंग अपडेट: भारी उतार-चढ़ाव के बाद हरे निशान में बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 138 अंक उछला

मुंबई: घरेलू शेयर बाजार में आज, यानी गुरुवार 10 सितंबर 2026 को भारी उतार-चढ़ाव वाले सत्र के बाद क्लोजिंग बेल पर मामूली बढ़त दर्ज की गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के 102 डॉलर प्रति बैरल के पार निकलने और ऊर्जा आधारित महंगाई की चिंताओं के बावजूद घरेलू निवेशकों की खरीदारी से बाजार निचले स्तरों से उबरने में कामयाब रहा.

वायदा बाजार (F&O) की मासिक एक्सपायरी वाले इस सत्र में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक Nifty 50 कुल 46.30 अंक (0.20%) की बढ़त के साथ 23,477.80 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 138.36 अंक (0.19%) की मजबूती दिखाते हुए 74,902.59 के स्तर पर बंद हुआ.

महंगाई की चिंता और विदेशी फंड का दबाव

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर के मुताबिक, कच्चे तेल में लगातार जारी भयंकर उबाल और मध्य पूर्व के भू-राजनीतिक तनाव ने वैश्विक स्तर पर ऊर्जा-प्रेरित महंगाई को हवा दी है. इसके साथ ही, बैंक ऑफ जापान द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदों से 'येन कैरी ट्रेड अनवाइंड' का खतरा बढ़ा है, जो भारत जैसे उभरते बाजारों में विदेशी पूंजी प्रवाह (FII Flows) को प्रभावित कर सकता है. हालांकि, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के ₹95.44 के निचले स्तर पर फिसलने और घरेलू बॉन्ड यील्ड में तेजी के बावजूद, अगस्त महीने के मजबूत म्यूचुअल फंड इक्विटी फ्लो और एसआईपी (SIP) सपोर्ट ने भारतीय बाजार को टूटने से बचा लिया.

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