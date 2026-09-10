मार्केट क्लोजिंग अपडेट: भारी उतार-चढ़ाव के बाद हरे निशान में बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 138 अंक उछला
कच्चे तेल की कीमतों के 102 डॉलर प्रति बैरल के पार निकलने और भारी उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ.
Published : September 10, 2026 at 4:25 PM IST
मुंबई: घरेलू शेयर बाजार में आज, यानी गुरुवार 10 सितंबर 2026 को भारी उतार-चढ़ाव वाले सत्र के बाद क्लोजिंग बेल पर मामूली बढ़त दर्ज की गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के 102 डॉलर प्रति बैरल के पार निकलने और ऊर्जा आधारित महंगाई की चिंताओं के बावजूद घरेलू निवेशकों की खरीदारी से बाजार निचले स्तरों से उबरने में कामयाब रहा.
वायदा बाजार (F&O) की मासिक एक्सपायरी वाले इस सत्र में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक Nifty 50 कुल 46.30 अंक (0.20%) की बढ़त के साथ 23,477.80 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 138.36 अंक (0.19%) की मजबूती दिखाते हुए 74,902.59 के स्तर पर बंद हुआ.
महंगाई की चिंता और विदेशी फंड का दबाव
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर के मुताबिक, कच्चे तेल में लगातार जारी भयंकर उबाल और मध्य पूर्व के भू-राजनीतिक तनाव ने वैश्विक स्तर पर ऊर्जा-प्रेरित महंगाई को हवा दी है. इसके साथ ही, बैंक ऑफ जापान द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदों से 'येन कैरी ट्रेड अनवाइंड' का खतरा बढ़ा है, जो भारत जैसे उभरते बाजारों में विदेशी पूंजी प्रवाह (FII Flows) को प्रभावित कर सकता है. हालांकि, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के ₹95.44 के निचले स्तर पर फिसलने और घरेलू बॉन्ड यील्ड में तेजी के बावजूद, अगस्त महीने के मजबूत म्यूचुअल फंड इक्विटी फ्लो और एसआईपी (SIP) सपोर्ट ने भारतीय बाजार को टूटने से बचा लिया.
सेक्टर्स का हाल: मीडिया और सरकारी बैंक चमके, मेटल-ऑटो पस्त
आज के कारोबार में निफ्टी के सेक्टर्स का प्रदर्शन मिला-जुला रहा, जिसने बाजार को सीमित दायरे में बनाए रखा
तेजी वाले सेक्टर्स: आज सबसे ज्यादा खरीदारी Nifty Media (+0.55%) में देखी गई. इसके अलावा Nifty PSU Bank (+0.39%) और Nifty Private Bank (+0.34%) भी मजबूती के साथ बंद हुए.
गिरावट वाले सेक्टर्स: कच्चे माल की लागत बढ़ने के डर से Nifty Metal में सबसे ज्यादा 0.65% की गिरावट रही. इसके साथ ही Nifty Pharma 0.51% और Nifty Auto 0.41% टूटकर बंद हुए.
सर्राफा और वैश्विक बाजारों का मूड
कमोडिटी बाजार की बात करें तो 24 कैरेट सोने की कीमतें ₹1,53,612 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सपाट रहीं, जबकि चांदी 1% से अधिक की कमजोरी के साथ ₹2,41,134 प्रति किलोग्राम पर बंद हुई. भारत के विपरीत, अन्य एशियाई बाजारों जैसे जापान का निक्केई (-0.27%) और हांगकांग का हैंगसेंग (-1.48%) आज पूरी तरह लाल निशान में बंद हुए.
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