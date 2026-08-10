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सोमवार को सुस्त रहा शेयर बाजार; बीएसई सेंसेक्स 43 अंक चढ़कर 78,542 पर हुआ बंद

दूसरी ओर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी सिर्फ 13.15 अंक यानी 0.05 प्रतिशत की बढ़त लेकर 24,583.80 पर बंद हुआ. इससे पहले बीते शुक्रवार को बाजार में बड़ी गिरावट आई थी, जहां सेंसेक्स 455 अंक और निफ्टी 65 अंक टूट गया था.

बाजार में दिनभर रहा उतार-चढ़ाव सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में सुबह से ही उतार-चढ़ाव का माहौल देखा गया. निवेशकों ने वैश्विक स्तर पर चल रहे तनाव को देखते हुए सावधानी बरती. 30 शेयरों पर आधारित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 43.27 अंक यानी 0.06 प्रतिशत की हल्की बढ़त के साथ 78,542.44 के स्तर पर बंद हुआ. ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स ने 78,676.98 का ऊपरी स्तर और 78,298.92 का निचला स्तर छुआ, जिससे बाजार में करीब 378 अंकों की हलचल रही.

मुंबई: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और वैश्विक तनाव के बीच सोमवार को घरेलू शेयर बाजार सुस्त रहे. बीएसई सेंसेक्स 43 अंक की मामूली बढ़त के साथ 78,542 पर बंद हुआ, जबकि रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसल गया.

कच्चे तेल में तेजी और रुपये में रिकॉर्ड गिरावट

मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' के विवाद के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गईं. वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.10 प्रतिशत उछलकर 84.47 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. तेल महंगा होने से भारतीय मुद्रा पर दबाव बढ़ गया. विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 95.31 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ.

आज के टॉप गेनर्स (ETV Bharat)

प्रमुख कंपनियों के शेयरों का हाल

मुनाफा कमाने वाले शेयर: आज बाजार को संभालने में टाइटन, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स और इंफोसिस के शेयरों का बड़ा हाथ रहा.

नुकसान उठाने वाले शेयर: दूसरी तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), एनटीपीसी (NTPC), आईटीसी (ITC) और टीसीएस (TCS) जैसी बड़ी कंपनियों में बिकवाली देखी गई, जिससे बाजार ज्यादा ऊपर नहीं जा सका.

आज के टॉप लूजर्स (ETV Bharat)

आगे किस पर है निवेशकों की नजर?

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, कंपनियों के अच्छे तिमाही नतीजों ने बाजार को सहारा दिया है, लेकिन कच्चे तेल के दाम और वैश्विक तनाव निवेशकों को डरा रहे हैं. इस बीच, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने शुक्रवार को ₹480.24 करोड़ के शेयर खरीदे थे. अब दुनिया भर के निवेशकों की नजर इस सप्ताह आने वाले भारत और अमेरिका के खुदरा महंगाई (CPI) के आंकड़ों पर टिकी है, जिससे बाजार की अगली दिशा तय होगी.

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