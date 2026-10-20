ETV Bharat / business

दशहरा पर बंद रहे भारतीय शेयर बाजार, बुधवार को खुलेगा मार्केट

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: घरेलू शेयर बाजारों में आज, मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 को दशहरे के पावन अवसर पर कोई कारोबार नहीं हो रहा है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों ही प्रमुख मंचों ने इस त्योहार को अपने आधिकारिक अवकाश कैलेंडर में शामिल किया है. इसके चलते आज शेयर्स, डेरिवेटिव्स, करेंसी और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग सहित सभी मुख्य सेगमेंट्स में ट्रेडिंग पूरी तरह से बंद है.

हालांकि, देश के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर नियमों में थोड़ी ढील दी गई है. एमसीएक्स पर आज सुबह के सत्र (9:00 बजे से 5:00 बजे तक) में तो काम बंद रहेगा, लेकिन शाम के सत्र में शाम 5:00 बजे से ट्रेडिंग दोबारा शुरू हो जाएगी. बाजारों में बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 की सुबह से नियमित रूप से कामकाज दोबारा शुरू होगा.

पिछले सत्र का हाल: सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट

दशहरे की इस छुट्टी से ठीक पहले, सोमवार (19 अक्टूबर) को भारतीय शेयर बाजार भारी बिकवाली के दबाव में बिखर गए थे. लगातार दो दिनों से जारी बढ़त का सिलसिला सोमवार को टूट गया और दोनों ही मुख्य सूचकांकों में 1 फीसदी से ज्यादा की बड़ी गिरावट दर्ज की गई. BSE सेंसेक्स: सोमवार को कारोबार के अंत में 876.37 अंक या 1.17 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 73,852.90 के स्तर पर बंद हुआ.

सोमवार को कारोबार के अंत में 876.37 अंक या 1.17 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 73,852.90 के स्तर पर बंद हुआ. NSE निफ्टी 50: यह सूचकांक भी 257.20 अंक या 1.11 प्रतिशत फिसलकर 22,888.95 के स्तर पर सिमट गया.