दशहरा पर बंद रहे भारतीय शेयर बाजार, बुधवार को खुलेगा मार्केट
एमसीएक्स पर आज सुबह के सत्र में तो काम बंद रहेगा, लेकिन शाम के सत्र में शाम 5:00 बजे से ट्रेडिंग दोबारा शुरू हो जाएगी.
Published : October 20, 2026 at 9:39 AM IST
मुंबई: घरेलू शेयर बाजारों में आज, मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 को दशहरे के पावन अवसर पर कोई कारोबार नहीं हो रहा है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों ही प्रमुख मंचों ने इस त्योहार को अपने आधिकारिक अवकाश कैलेंडर में शामिल किया है. इसके चलते आज शेयर्स, डेरिवेटिव्स, करेंसी और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग सहित सभी मुख्य सेगमेंट्स में ट्रेडिंग पूरी तरह से बंद है.
हालांकि, देश के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर नियमों में थोड़ी ढील दी गई है. एमसीएक्स पर आज सुबह के सत्र (9:00 बजे से 5:00 बजे तक) में तो काम बंद रहेगा, लेकिन शाम के सत्र में शाम 5:00 बजे से ट्रेडिंग दोबारा शुरू हो जाएगी. बाजारों में बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 की सुबह से नियमित रूप से कामकाज दोबारा शुरू होगा.
पिछले सत्र का हाल: सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट
दशहरे की इस छुट्टी से ठीक पहले, सोमवार (19 अक्टूबर) को भारतीय शेयर बाजार भारी बिकवाली के दबाव में बिखर गए थे. लगातार दो दिनों से जारी बढ़त का सिलसिला सोमवार को टूट गया और दोनों ही मुख्य सूचकांकों में 1 फीसदी से ज्यादा की बड़ी गिरावट दर्ज की गई.
- BSE सेंसेक्स: सोमवार को कारोबार के अंत में 876.37 अंक या 1.17 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 73,852.90 के स्तर पर बंद हुआ.
- NSE निफ्टी 50: यह सूचकांक भी 257.20 अंक या 1.11 प्रतिशत फिसलकर 22,888.95 के स्तर पर सिमट गया.
बाजार गिरने की 3 मुख्य वजहें
बाजार विश्लेषकों के अनुसार, सोमवार को आई इस गिरावट के पीछे घरेलू और वैश्विक स्तर पर कई नकारात्मक कारक काम कर रहे थे:
- कमजोर कॉर्पोरेट नतीजे: कंपनियों की दूसरी तिमाही (Q2) के नतीजे बाजार की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे. खासकर निजी क्षेत्र के बैंकों के वित्तीय परिणाम कमजोर रहने से बैंकिंग शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली.
- कच्चे तेल (Crude Oil) की बढ़ती कीमतें: अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 109.66 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया है. भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात करता है, इसलिए तेल महंगा होने से देश में महंगाई बढ़ने और कंपनियों की लागत बढ़ने का डर रहता है.
- वैश्विक बाजारों के सतर्क संकेत: दुनिया भर के प्रमुख शेयर बाजारों से भी इस समय बहुत उत्साहजनक संकेत नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते निवेशकों ने मुनाफावसूली (प्रॉफिट बुकिंग) करना ज्यादा सही समझा.
सेक्टर्स का प्रदर्शन: सरकारी बैंकों ने दिखाई ताकत
सोमवार को बाजार में गिरावट इतनी चौतरफा थी कि अधिकांश सेक्टर्स लाल निशान में बंद हुए. आईटी इंडेक्स 1.56 प्रतिशत और एफएमसीजी इंडेक्स 1.40 प्रतिशत टूट गया. हालांकि, इस मंदी के माहौल में भी सरकारी बैंकों ने शानदार प्रदर्शन किया. निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 2.41 प्रतिशत की बड़ी बढ़त के साथ बंद हुआ, जो कि बाजार के लिए इकलौती अच्छी खबर थी.
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