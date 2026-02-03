ETV Bharat / business

डॉलर के मुकाबले 90.40 पर पहुंचा रुपया, भारत-अमेरिका ट्रेड डील ने मार्केट में भरा नया जोश

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बाद रुपया 1% उछलकर 90.40 पर पहुंचा. सोमवार को रुपया 91.51 के स्तर पर बंद हुआ था.

सांकेतिक फोटो (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 3, 2026 at 10:34 AM IST

मुंबई: 3 फरवरी 2026 को भारतीय मुद्रा बाजार में एक ऐतिहासिक मोड़ देखा गया, जब भारतीय रुपया (INR) अमेरिकी डॉलर के मुकाबले जबरदस्त मजबूती के साथ 90.40 के स्तर पर पहुंच गया. शुरुआती कारोबार में रुपये में लगभग 1.2% की यह तेजी हाल के वर्षों की सबसे बड़ी एकल-दिवसीय बढ़त मानी जा रही है. सोमवार को रुपया 91.51 के स्तर पर बंद हुआ था, लेकिन वैश्विक और घरेलू मोर्चों पर आए सकारात्मक बदलावों ने इसकी दिशा बदल दी.

तेजी के मुख्य कारण और व्यापार समझौता
इस रैली का सबसे बड़ा कारण भारत और अमेरिका के बीच हुआ एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क (टैरिफ) को घटाकर 18% करने की घोषणा के बाद निवेशकों का भरोसा भारतीय अर्थव्यवस्था पर फिर से लौट आया है. इससे पहले कुछ वस्तुओं पर यह शुल्क 50% तक पहुँच गया था, जिससे भारतीय निर्यातकों में चिंता थी. अब टैरिफ में इस भारी कटौती से भारत के आईटी, कपड़ा और रत्न एवं आभूषण जैसे क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है.

शेयर बाजार और विदेशी निवेश
रुपये में आई इस मजबूती का सीधा असर दलाल स्ट्रीट पर भी दिखा. BSE Sensex ने 3,600 अंकों से अधिक की छलांग लगाकर 85,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर लिया, वहीं Nifty 50 भी 26,500 के नए शिखर की ओर बढ़ गया. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस ट्रेड डील के बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) का भारत में प्रवाह तेजी से बढ़ेगा, जो पिछले कुछ हफ्तों से निकासी कर रहे थे.

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
रुपये के मजबूत होने से भारत के आयात बिल में कमी आएगी, खासकर कच्चे तेल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात में, जिससे देश के चालू खाता घाटे (CAD) को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी. पिछले शुक्रवार को रुपया 92.02 के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन आज की रिकवरी ने मंदी की आशंकाओं को काफी हद तक कम कर दिया है. 10-वर्षीय बॉन्ड यील्ड में भी गिरावट दर्ज की गई है, जो स्थिर आर्थिक वातावरण का संकेत है.

TAGGED:

भारत अमेरिका ट्रेड डील
भारतीय मुद्रा बाजार
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया
INDIA US TRADE DEAL
INDIAN RUPEE DOLLAR

