अगस्त से बदल रहा है रेलवे का 40 साल पुराना नियम, अब चुटकियों में बुक होगी कन्फर्म टिकट!
अगस्त से रेलवे का 40 साल पुराना रिजर्वेशन सिस्टम बदलेगा. RailOne ऐप और 94% सटीक AI प्रेडिक्शन से टिकट बुकिंग अब और तेज होगी.
Published : June 9, 2026 at 12:40 PM IST
हैदराबाद: भारतीय रेलवे अपने यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है. आगामी अगस्त महीने से रेलवे का लगभग 40 साल पुराना पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) पूरी तरह बदलने जा रहा है. साल 1986 में शुरू हुए इस पुराने सिस्टम को हटाकर अब नई और आधुनिक तकनीक को लागू किया जाएगा. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में रेल भवन में इस महत्वपूर्ण डिजिटल योजना की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस बड़े बदलाव के दौरान यात्रियों को टिकट बुक करने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
डिजिटल इंडिया की ओर बड़ा कदम
रेलवे का यह नया सिस्टम आज के आधुनिक समय की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. वर्तमान समय में देश के करीब 88% रेल यात्री रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाने के बजाय घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक करना पसंद करते हैं. इस भारी लोड को संभालने के लिए पुराने सिस्टम में कई तकनीकी सीमाएं थीं. नया रिजर्वेशन सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा तेज होगा, जिससे पीक आवर्स या त्योहारों के समय भी सर्वर डाउन होने की समस्या से राहत मिलेगी.
RailOne ऐप की धूम
इस डिजिटल बदलाव में रेलवे का नया 'RailOne' ऐप सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है. जुलाई 2025 में लॉन्च हुए इस ऐप को एक साल से भी कम समय में 3.5 करोड़ से अधिक लोग डाउनलोड कर चुके हैं. इस अकेले ऐप पर यात्रियों को ट्रेन टिकट बुक और कैंसिल करने, लाइव ट्रेन स्टेटस देखने, प्लेटफॉर्म और कोच की स्थिति जानने के साथ-साथ शिकायत दर्ज करने जैसी तमाम सुविधाएं एक ही जगह मिल जाती हैं. वर्तमान में इस ऐप के जरिए रोजाना करीब 9.29 लाख टिकट बुक किए जा रहे हैं, जिनमें 7.2 लाख जनरल टिकट और 2.09 लाख रिजर्व्ड टिकट शामिल हैं.
AI तकनीक बताएगी टिकट कन्फर्म होने का चांस
इस नए सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसका 'एआई बेस्ड वेटिंग लिस्ट प्रेडिक्शन' फीचर है. इस तकनीक की मदद से यात्रियों को टिकट बुक करते समय ही यह पता चल जाएगा कि उनकी वेटिंग टिकट कन्फर्म होने की कितनी संभावना है. पहले इस एआई फीचर की सटीकता (एक्यूरेसी) सिर्फ 53% थी, जिसे अब सुधारकर सीधे 94% कर दिया गया है. इससे करोड़ों रेल यात्रियों को अपने सफर की प्लानिंग करने में बहुत आसानी होगी. अगस्त से इस नए सिस्टम के पूरी तरह चालू होने के बाद देश में रेल यात्रा का अनुभव पूरी तरह बदल जाएगा.
यह भी पढ़ें- तेलंगाना में हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर : परियोजना की दूरी 236 किमी से घटकर 123 किमी हुई