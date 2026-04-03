ETV Bharat / business

देश में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सामान्य, किल्लत की खबरें महज अफवाह: इंडियन ऑयल

नई दिल्ली: वैश्विक स्तर पर जारी भू-राजनीतिक तनाव और ऊर्जा बाजारों में उतार-चढ़ाव के बीच, देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी 'इंडियन ऑयल' ने स्पष्ट किया है कि भारत में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से स्थिर और पर्याप्त है. कंपनी ने ग्राहकों को आश्वस्त किया है कि रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति श्रृंखला बिना किसी बाधा के काम कर रही है.

प्रतिदिन 28 लाख सिलेंडरों की डिलीवरी

इंडियन ऑयल ने शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया कि वह वर्तमान में देशभर में प्रतिदिन लगभग 28 लाख एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी कर रही है. यह संख्या हालिया वैश्विक तनावों से पहले के सामान्य आपूर्ति स्तरों के बराबर है. कंपनी ने जोर देकर कहा कि घरों में रसोई गैस की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है ताकि किसी भी परिवार को असुविधा न हो.

डिजिटल बुकिंग और सुरक्षा पर जोर

आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देते हुए, कंपनी ने बताया कि लगभग 87 प्रतिशत बुकिंग अब डिजिटल माध्यमों से की जा रही है. ग्राहकों को एसएमएस (SMS) और आईवीआरएस (IVRS) जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC OTP) का उपयोग किया जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सिलेंडर केवल सही ग्राहक तक ही पहुंचे.