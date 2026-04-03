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देश में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सामान्य, किल्लत की खबरें महज अफवाह: इंडियन ऑयल

इंडियन ऑयल ने जारी एक बयान में बताया कि वह वर्तमान में देशभर में प्रतिदिन लगभग 28 लाख एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी कर रही है.

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सांकेतिक फोटो (ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 3, 2026 at 4:50 PM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली: वैश्विक स्तर पर जारी भू-राजनीतिक तनाव और ऊर्जा बाजारों में उतार-चढ़ाव के बीच, देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी 'इंडियन ऑयल' ने स्पष्ट किया है कि भारत में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से स्थिर और पर्याप्त है. कंपनी ने ग्राहकों को आश्वस्त किया है कि रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति श्रृंखला बिना किसी बाधा के काम कर रही है.

प्रतिदिन 28 लाख सिलेंडरों की डिलीवरी
इंडियन ऑयल ने शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया कि वह वर्तमान में देशभर में प्रतिदिन लगभग 28 लाख एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी कर रही है. यह संख्या हालिया वैश्विक तनावों से पहले के सामान्य आपूर्ति स्तरों के बराबर है. कंपनी ने जोर देकर कहा कि घरों में रसोई गैस की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है ताकि किसी भी परिवार को असुविधा न हो.

डिजिटल बुकिंग और सुरक्षा पर जोर
आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देते हुए, कंपनी ने बताया कि लगभग 87 प्रतिशत बुकिंग अब डिजिटल माध्यमों से की जा रही है. ग्राहकों को एसएमएस (SMS) और आईवीआरएस (IVRS) जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC OTP) का उपयोग किया जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सिलेंडर केवल सही ग्राहक तक ही पहुंचे.

कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई
बाजार में कुछ वितरकों द्वारा कालाबाजारी और जमाखोरी की शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाते हुए, इंडियन ऑयल ने कई विशेष टीमों का गठन किया है. अब तक 7,500 से अधिक औचक निरीक्षण किए जा चुके हैं, जिसके परिणामस्वरूप 141 वितरकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है, जिनमें से 5 को निलंबित कर दिया गया है. अन्य तेल कंपनियों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर अब तक कुल 68,000 छापेमारी की गई है, जिनमें 855 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 48,000 से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए हैं.

अफवाहों से बचने की सलाह
इंडियन ऑयल ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही कमी की अफवाहों पर विश्वास न करें और न ही घबराकर 'पैनिक बुकिंग' या स्टॉक जमा करें. किसी भी समस्या या शिकायत के लिए ग्राहक आधिकारिक सहायता चैनलों से संपर्क कर सकते हैं. कंपनी ने दोहराया कि वह वितरण में पारदर्शिता और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

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