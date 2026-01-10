ETV Bharat / business

भारतीय आईटी कंपनियां Q3 नतीजों के लिए तैयार, सख्त H-1B वीजा नियमों पर रहेगी नजर

इंफोसिस का दफ्तर ( photo- ians )

नई दिल्ली: आगामी सप्ताह शेयर बाजार की दिशा काफी हद तक भारत की प्रमुख आईटी कंपनियों के तीसरी तिमाही (Q3) के नतीजों पर निर्भर करेगी. विश्लेषकों के अनुसार, टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और विप्रो जैसी दिग्गज आईटी कंपनियां निवेशकों के फोकस में रहेंगी, जिनका निफ्टी में कुल वेटेज करीब 13 प्रतिशत है. आईटी नतीजों से तय होगा बाजार का रुख

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि न केवल तिमाही नतीजे, बल्कि कंपनियों का मैनेजमेंट कमेंट्री और फॉरवर्ड गाइडेंस भी बाजार की धारणा को प्रभावित करेगा. खासतौर पर क्लाइंट आईटी बजट, डिस्क्रेशनरी खर्च में संभावित सुधार और हायरिंग प्लान पर निवेशकों की पैनी नजर रहेगी. Enrich Money के सीईओ पोनमुदी आर के अनुसार, सख्त H-1B वीज़ा अप्रूवल के माहौल में कंपनियों की भर्ती रणनीति और भविष्य की योजनाएं बेहद अहम होंगी. AI और नई टेक्नोलॉजी पर फोकस

आईटी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित तकनीकों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अगले ग्रोथ इंजन के रूप में देखा जा रहा है. ऐसे में Q3 नतीजों के साथ कंपनियों की AI रणनीति, निवेश और प्रोजेक्ट पाइपलाइन पर अपडेट भी बाजार की दिशा तय कर सकते हैं.