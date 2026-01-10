भारतीय आईटी कंपनियां Q3 नतीजों के लिए तैयार, सख्त H-1B वीजा नियमों पर रहेगी नजर
अगले सप्ताह आईटी दिग्गजों के Q3 नतीजे बाजार की दिशा तय करेंगे, H-1B वीज़ा सख्ती, AI निवेश और कमजोर डिस्क्रेशनरी खर्च पर रहेगा फोकस.
Published : January 10, 2026 at 11:37 AM IST
नई दिल्ली: आगामी सप्ताह शेयर बाजार की दिशा काफी हद तक भारत की प्रमुख आईटी कंपनियों के तीसरी तिमाही (Q3) के नतीजों पर निर्भर करेगी. विश्लेषकों के अनुसार, टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और विप्रो जैसी दिग्गज आईटी कंपनियां निवेशकों के फोकस में रहेंगी, जिनका निफ्टी में कुल वेटेज करीब 13 प्रतिशत है.
आईटी नतीजों से तय होगा बाजार का रुख
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि न केवल तिमाही नतीजे, बल्कि कंपनियों का मैनेजमेंट कमेंट्री और फॉरवर्ड गाइडेंस भी बाजार की धारणा को प्रभावित करेगा. खासतौर पर क्लाइंट आईटी बजट, डिस्क्रेशनरी खर्च में संभावित सुधार और हायरिंग प्लान पर निवेशकों की पैनी नजर रहेगी.
Enrich Money के सीईओ पोनमुदी आर के अनुसार, सख्त H-1B वीज़ा अप्रूवल के माहौल में कंपनियों की भर्ती रणनीति और भविष्य की योजनाएं बेहद अहम होंगी.
AI और नई टेक्नोलॉजी पर फोकस
आईटी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित तकनीकों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अगले ग्रोथ इंजन के रूप में देखा जा रहा है. ऐसे में Q3 नतीजों के साथ कंपनियों की AI रणनीति, निवेश और प्रोजेक्ट पाइपलाइन पर अपडेट भी बाजार की दिशा तय कर सकते हैं.
रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे भी अहम
आईटी कंपनियों के अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के तिमाही नतीजे भी अगले सप्ताह बाजार के लिए बड़ा ट्रिगर होंगे. कंपनी के एनर्जी, रिटेल और टेलीकॉम बिजनेस से जुड़े डिमांड ट्रेंड, मार्जिन और कैपेक्स गाइडेंस पर निवेशकों की नजर रहेगी.
राजस्व वृद्धि सीमित रहने की उम्मीद
Systematix की एक रिपोर्ट के अनुसार, बड़ी आईटी कंपनियों में क्रमिक आधार पर डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 0 से 2 प्रतिशत के बीच रह सकती है. इसकी वजह फर्लो, कम वर्किंग डेज और कमजोर डिस्क्रेशनरी खर्च बताई जा रही है. टियर-1 आईटी कंपनियों के लिए तिमाही आधार पर 0.2 से 2.1 प्रतिशत तक की ग्रोथ का अनुमान है.
नतीजों की समय-सारिणी
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) सोमवार को अपने Q3 नतीजों की घोषणा करेगी, जबकि इंफोसिस बुधवार को तीसरी तिमाही के नतीजे पेश करेगी. निवेशकों के लिए यह सप्ताह आईटी सेक्टर के भविष्य की दिशा समझने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है.
