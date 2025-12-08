ETV Bharat / business

भारतीय IT कंपनियों के H-1B अप्रूवल में 10 साल का सबसे बड़ा झटका

FY 2025 में भारतीय IT कंपनियों के H-1B नए अप्रूवल घटकर 4,573 हुए, 2015 के मुकाबले अप्रूवल में 70% की कमी आई है.

सांकेतिक फोटो (ians)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 8, 2025

नई दिल्ली: अमेरिका में H-1B वीज़ा नियमों में बदलाव और कड़ी नीतियों के कारण भारतीय IT कंपनियों के लिए FY 2025 में नया रिकॉर्ड नकारात्मक बन गया. National Foundation for American Policy (NFAP) के अनुसार, शीर्ष सात भारतीय IT कंपनियों को केवल 4,573 नए H-1B अप्रूवल मिले. यह 2015 में मिले लगभग 15,270 अप्रूवल से 70 प्रतिशत कम है और FY 2024 की तुलना में 37 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.

विशेषज्ञों का कहना है कि यह पिछले एक दशक में H-1B अप्रूवल में सबसे बड़ी गिरावट है और इसका मुख्य कारण अमेरिकी सरकार की नई नीतियां और कड़ी जांच मानदंड हैं.

अमेरिकी कंपनियों का दबदबा बढ़ा
H-1B अप्रूवल में अब अमेरिकी टेक कंपनियों का दबदबा बढ़ गया है. FY 2025 में Amazon को सबसे अधिक 14,532 अप्रूवल मिले, जबकि TCS को 5,293, Microsoft को 4,863 और Meta Platforms को 4,740 अप्रूवल प्राप्त हुए.

विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी कंपनियों की प्राथमिकता बढ़ने से भारतीय IT कंपनियों के लिए नई भर्ती में चुनौतियां बढ़ गई हैं.

रैंक कंपनीFY 2025 अप्रूवल अस्वीकृति दर
1Amazon 14,532 1%
2TCS 5,293 7%
3Microsoft 4,863 2%
4Meta Platforms 4,740 1%
5Apple 4,610 1%
6 Google 4,509 1%
7Deloitte 3,6731%
8 Infosys 2,634 1%

भारतीय कंपनियां रिन्यूअल पर केंद्रित
नए अप्रूवल घटने के बावजूद, कंटिन्यूइंग-एम्प्लॉयमेंट H-1B अप्रूवल स्थिर बने हुए हैं. FY 2025 में USCIS ने 291,542 कंटिन्यूइंग-एम्प्लॉयमेंट अप्रूवल दिए, जिनकी अस्वीकृति दर केवल 1.9% रही.

TCS अब भी भारतीय IT कंपनियों में सबसे बड़ी कंटिन्यूइंग-एम्प्लॉयमेंट H-1B अप्रूवल पाने वाली कंपनी है. FY 2025 में इसे 5,293 अप्रूवल मिले, लेकिन इसकी रिन्यूअल अस्वीकृति दर बढ़कर 7% हो गई. Infosys, Wipro और LTIMindtree की रिन्यूअल दर 1-2% के बीच रही.

विशेषज्ञों के अनुसार, H-1B अब मुख्य रूप से अमेरिका में पहले से काम कर रहे कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए उपयोग हो रहा है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा में हैं.

नयी अमेरिकी नीतियों का असर
2025 की शुरुआत में अमेरिकी सरकार ने H-1B नियमों में बदलाव किए. इसमें स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन की नई परिभाषा, डिग्री की प्रासंगिकता में सख्ती और नियोक्ताओं के लिए कड़े अनुपालन नियम शामिल हैं.

सितंबर 2025 में सभी नए H-1B एप्लीकेशन पर $100,000 का एकमुश्त शुल्क* लगाया गया. कंटिन्यूइंग-एम्प्लॉयमेंट अप्रूवल इससे मुक्त हैं, लेकिन नए कर्मचारियों को स्पॉन्सर करने की लागत बढ़ने से कंपनियों की भर्ती रणनीति प्रभावित होगी.

अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने H-1B आवेदकों और उनके आश्रितों से सोशल मीडिया अकाउंट सार्वजनिक करने की मांग भी की है.

इन बदलावों के कारण भारतीय IT कंपनियों को स्थानीय भर्ती, नियरशोर ऑपरेशंस और डोमेस्टिक टैलेंट डेवलपमेंट पर अधिक ध्यान देना होगा. विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय में H-1B कार्यक्रम अमेरिका में मौजूदा कर्मचारियों को बनाए रखने और सफल ऑनसाइट संचालन सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा.

