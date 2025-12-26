2025 में IPO बाजार ने तोड़ा रिकॉर्ड, जुटाए ₹1.95 लाख करोड़
2025 में भारतीय IPO बाजार ने ₹1.95 लाख करोड़ जुटाए, मुख्यधारा और SME IPOs में वृद्धि, नए सेक्टर और युवा कंपनियों का योगदान प्रमुख रहा.
Published : December 26, 2025 at 2:57 PM IST
हैदराबाद: 2025 में भारतीय IPO बाजार ने एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्थापित किया. इस वर्ष कुल ₹1.95 लाख करोड़ का फंड जुटाया गया, जो पिछले वर्ष के ₹1.90 लाख करोड़ से अधिक है. कुल 365 से अधिक IPOs सूचीबद्ध हुए, जिनमें मुख्यधारा के IPOs ने कुल फंड का 94% योगदान किया. Motilal Oswal Financial Services के अनुसार, यह वृद्धि भारतीय इक्विटीज़ में बदलते रुझान और मजबूत फंड प्रवाह के कारण संभव हुई है.
मुख्यधारा और SME IPOs का योगदान
मुख्यधारा के IPOs ने 106 लिस्टिंग्स के माध्यम से ₹1.83 लाख करोड़ जुटाए, जबकि SME प्लेटफॉर्म पर 259 IPOs सूचीबद्ध हुए. SME IPOs में निवेशकों की उत्सुकता काफी अधिक रही, और इनमें औसत ओवरसब्सक्रिप्शन 113.2x दर्ज की गई. मुख्यधारा IPOs का ओवरसब्सक्रिप्शन 21.5x रहा. कुल मिलाकर पिछले दो वर्षों में 226 IPOs ने 100x से अधिक ओवरसब्सक्रिप्शन देखा, जिनमें 203 SME लिस्टिंग्स थीं.
सेक्टोरल बदलाव और युवा कंपनियों की भागीदारी
2025 में NBFCs (26.6%), Capital Goods (9.5%), Technology (9.2%), Healthcare (6%) और Consumer Durables (6%) प्रमुख योगदान देने वाले सेक्टर रहे. जबकि 2024 में Automobiles (19.3%), Telecom (11.8%), Capital Goods (9%), Retail (8.7%) और E-Commerce (7.6%) ने बाजार में नेतृत्व किया था.
Motilal Oswal के अनुसार, 20 साल से कम उम्र की कंपनियों ने पिछले दो वर्षों में कुल ₹3.8 लाख करोड़ में से ₹2 लाख करोड़ (~53%) जुटाए, जो युवा और नवोन्मेषी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है.
लिस्टिंग और पोस्ट-लिस्टिंग प्रदर्शन
197 मुख्यधारा IPOs में से 108 (55%) अपने ऑफर प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जिनमें Bharti Hexacom ने 214% की बढ़त दर्ज की. Waaree Energies +104%, Meesho +82%, Vishal Mega Mart +75%, Billionbrains Garage +66%, Bajaj Housing +37% और LG Electronics +37% से अधिक लाभ दिखाया. SME IPOs ने कुल मार्केट कैप में 10% की वृद्धि दिखाई, जबकि मुख्यधारा केवल 3% बढ़ा.
सर्वश्रेष्ठ सेक्टोरल प्रदर्शन में Telecom (+64%), Logistics (+26%), Consumer (+17%), E-Commerce (+15%) और Metals (+15%) शामिल हैं. वहीं, Utilities (-26%), Cement (-19%), Hotels (-18%), Chemicals (-12%) और Infrastructure (-11%) कमजोर प्रदर्शन दिखाए.
निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण सबक
2025 में ग्रे मार्केट प्रीमियम और सोशल मीडिया हाइप निवेश के लिए अच्छे संकेतक साबित नहीं हुए. Kresha Gupta, Director & Fund Manager, Steptrade Capital के अनुसार, मूल्यांकन की समझ, व्यवसाय की संरचना और प्रमोटर की प्रतिबद्धता पर ध्यान देना आवश्यक है. IPOs जो नए पूंजी जुटा रहे थे और प्रमोटर लॉन्ग-टर्म लॉक-इन के लिए प्रतिबद्ध थे, उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया.
भविष्य की संभावना और निवेश सुझाव
Motilal Oswal के अनुसार, भारतीय IPO फंडिंग की गति आगे भी बनी रहने की संभावना है. घरेलू रिटेल निवेशक और DIIs मजबूत निवेश जारी रख रहे हैं. नए-युग के व्यवसाय मॉडल जैसे क्विक कॉमर्स, रिन्यूएबल एनर्जी और मोबाइल ऐप आधारित व्यवसायों में निवेश के अवसर बढ़ रहे हैं. निवेशकों के लिए यह समय विविध अवसरों का लाभ उठाने और लंबी अवधि के लिए मूल्यांकन आधारित निवेश करने का है.
