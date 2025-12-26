ETV Bharat / business

2025 में IPO बाजार ने तोड़ा रिकॉर्ड, जुटाए ₹1.95 लाख करोड़

हैदराबाद: 2025 में भारतीय IPO बाजार ने एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्थापित किया. इस वर्ष कुल ₹1.95 लाख करोड़ का फंड जुटाया गया, जो पिछले वर्ष के ₹1.90 लाख करोड़ से अधिक है. कुल 365 से अधिक IPOs सूचीबद्ध हुए, जिनमें मुख्यधारा के IPOs ने कुल फंड का 94% योगदान किया. Motilal Oswal Financial Services के अनुसार, यह वृद्धि भारतीय इक्विटीज़ में बदलते रुझान और मजबूत फंड प्रवाह के कारण संभव हुई है.

मुख्यधारा और SME IPOs का योगदान

मुख्यधारा के IPOs ने 106 लिस्टिंग्स के माध्यम से ₹1.83 लाख करोड़ जुटाए, जबकि SME प्लेटफॉर्म पर 259 IPOs सूचीबद्ध हुए. SME IPOs में निवेशकों की उत्सुकता काफी अधिक रही, और इनमें औसत ओवरसब्सक्रिप्शन 113.2x दर्ज की गई. मुख्यधारा IPOs का ओवरसब्सक्रिप्शन 21.5x रहा. कुल मिलाकर पिछले दो वर्षों में 226 IPOs ने 100x से अधिक ओवरसब्सक्रिप्शन देखा, जिनमें 203 SME लिस्टिंग्स थीं.

सेक्टोरल बदलाव और युवा कंपनियों की भागीदारी

2025 में NBFCs (26.6%), Capital Goods (9.5%), Technology (9.2%), Healthcare (6%) और Consumer Durables (6%) प्रमुख योगदान देने वाले सेक्टर रहे. जबकि 2024 में Automobiles (19.3%), Telecom (11.8%), Capital Goods (9%), Retail (8.7%) और E-Commerce (7.6%) ने बाजार में नेतृत्व किया था.

Motilal Oswal के अनुसार, 20 साल से कम उम्र की कंपनियों ने पिछले दो वर्षों में कुल ₹3.8 लाख करोड़ में से ₹2 लाख करोड़ (~53%) जुटाए, जो युवा और नवोन्मेषी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है.

लिस्टिंग और पोस्ट-लिस्टिंग प्रदर्शन

197 मुख्यधारा IPOs में से 108 (55%) अपने ऑफर प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जिनमें Bharti Hexacom ने 214% की बढ़त दर्ज की. Waaree Energies +104%, Meesho +82%, Vishal Mega Mart +75%, Billionbrains Garage +66%, Bajaj Housing +37% और LG Electronics +37% से अधिक लाभ दिखाया. SME IPOs ने कुल मार्केट कैप में 10% की वृद्धि दिखाई, जबकि मुख्यधारा केवल 3% बढ़ा.