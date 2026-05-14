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सरकार ने चीनी के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध

सरकार के इस कदम से घरेलू उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतों पर लगाया जा सकेगा नियंत्रण.

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सांकेतिक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 14, 2026 at 10:10 AM IST

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नई दिल्ली : भारत ने तत्काल प्रभाव से इस वर्ष 30 सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस कदम से घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी. चीनी पहले निर्यात प्रतिबंधित श्रेणी में था, जिसके तहत निर्यात के लिए लाइसेंस आवश्यक था.

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 13 मई को जारी एक अधिसूचना में कहा, "चीनी (कच्ची चीनी, सफेद चीनी और परिष्कृत चीनी) की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर, 2026 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 'प्रतिबंधित' से 'निषिद्ध' कर दिया गया है."

हालांकि, यह आदेश सीएक्सएल और टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) व्यवस्था के तहत क्रमशः यूरोपीय संघ और अमेरिका को निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होता है. इन व्यवस्थाओं के तहत निर्यातकों को इन गंतव्यों को निर्दिष्ट मात्रा में चीनी काफी कम या शून्य सीमा शुल्क पर भेजने की अनुमति है.

डीजीएफटी का यह आदेश अग्रिम प्राधिकरण योजना, सरकार से सरकार को होने वाले निर्यात और पहले से ही निर्यात प्रक्रिया में मौजूद खेपों पर भी लागू नहीं होता है.2025-26 के चीनी विपणन वर्ष (अक्टूबर से सितंबर) के लिए, खाद्य मंत्रालय ने शुरू में 15 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी, फिर 5,00,000 टन का अतिरिक्त पूल खोला, जिसमें से केवल 87,587 टन को ही मंजूरी मिली.

इस प्रकार, लगभग 16 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई.खाद्य मंत्रालय और चीनी मिलों को पूरे 2025-26 विपणन वर्ष में 7.5-8 लाख टन चीनी के निर्यात की उम्मीद थी. उद्योग निकाय आईएसएमए के अनुसार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में अधिक उत्पादन के कारण, 2025-26 विपणन सत्र में अप्रैल तक भारत का चीनी उत्पादन 7.32 प्रतिशत बढ़कर 27.52 मिलियन टन हो गया.

आईएसएमए ने इथेनॉल को अलग करने के बाद 2025-26 विपणन सत्र के लिए कुल उत्पादन 29.3 मिलियन टन रहने का अनुमान लगाया है, जो 2024-25 में दर्ज 26.12 मिलियन टन से अधिक है. किसी वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से मुद्रास्फीति की चिंताओं और पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न अनिश्चितता के बीच कीमतों में वृद्धि को रोकने में मदद मिलती है.

अक्टूबर 2022 में, भारत ने चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया और बाद में इसे समय-समय पर बढ़ाया गया.विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश मिलों के बीच आनुपातिक रूप से वितरित कोटा के माध्यम से निर्यात को सरकारी नियंत्रण में रखता है.

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चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध
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