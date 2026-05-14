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सरकार ने चीनी के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध

नई दिल्ली : भारत ने तत्काल प्रभाव से इस वर्ष 30 सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस कदम से घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी. चीनी पहले निर्यात प्रतिबंधित श्रेणी में था, जिसके तहत निर्यात के लिए लाइसेंस आवश्यक था.

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 13 मई को जारी एक अधिसूचना में कहा, "चीनी (कच्ची चीनी, सफेद चीनी और परिष्कृत चीनी) की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर, 2026 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 'प्रतिबंधित' से 'निषिद्ध' कर दिया गया है."

हालांकि, यह आदेश सीएक्सएल और टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) व्यवस्था के तहत क्रमशः यूरोपीय संघ और अमेरिका को निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होता है. इन व्यवस्थाओं के तहत निर्यातकों को इन गंतव्यों को निर्दिष्ट मात्रा में चीनी काफी कम या शून्य सीमा शुल्क पर भेजने की अनुमति है.

डीजीएफटी का यह आदेश अग्रिम प्राधिकरण योजना, सरकार से सरकार को होने वाले निर्यात और पहले से ही निर्यात प्रक्रिया में मौजूद खेपों पर भी लागू नहीं होता है.2025-26 के चीनी विपणन वर्ष (अक्टूबर से सितंबर) के लिए, खाद्य मंत्रालय ने शुरू में 15 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी, फिर 5,00,000 टन का अतिरिक्त पूल खोला, जिसमें से केवल 87,587 टन को ही मंजूरी मिली.