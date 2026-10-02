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गांधी जयंती पर आज बंद रहेंगे भारतीय शेयर बाजार, 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड

सांकेतिक फोटो ( IANS )

मुंबई: महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर आज यानी शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026 को भारतीय शेयर बाजार बंद हैं. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों प्रमुख एक्सचेंजों पर आज किसी भी प्रकार का कोई कारोबार नहीं हो रहा है.