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गांधी जयंती पर आज बंद रहेंगे भारतीय शेयर बाजार, 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड

शुक्रवार को छुट्टी होने के कारण इस हफ्ते निवेशकों को तीन दिनों का लंबा वीकेंड मिला है.

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सांकेतिक फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 2, 2026 at 10:08 AM IST

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मुंबई: महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर आज यानी शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026 को भारतीय शेयर बाजार बंद हैं. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों प्रमुख एक्सचेंजों पर आज किसी भी प्रकार का कोई कारोबार नहीं हो रहा है.

शुक्रवार को छुट्टी होने के कारण इस हफ्ते निवेशकों को तीन दिनों का लंबा वीकेंड मिला है. शनिवार और रविवार के नियमित साप्ताहिक अवकाश के बाद अब बाजारों में सामान्य रूप से ट्रेडिंग सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 से दोबारा शुरू होगी.

सभी सेगमेंट्स में ट्रेडिंग पूरी तरह सस्पेंड
एक्सचेंजों द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, आज बाजार के सभी सेगमेंट्स में कामकाज पूरी तरह ठप रहेगा. इसमें इक्विटी, डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग शामिल हैं. इसके अलावा, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया भी आज बंद है. कमोडिटी मार्केट में सुबह और शाम दोनों ही सत्रों में कोई ट्रेडिंग नहीं की जाएगी.

अक्टूबर और साल 2026 की बची हुई छुट्टियां
ऑफिशियल मार्केट हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, अक्टूबर के महीने में शेयर बाजारों में कुल दो छुट्टियां निर्धारित हैं. आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के बाद अगली छुट्टी 20 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर होगी. इसके बाद साल 2026 के बचे हुए महीनों में इस दिनों पर बाजार बंद रहेंगे.

  • 10 नवंबर: दिवाली
  • 24 नवंबर: प्रकाश गुरुपर्व
  • 25 दिसंबर: क्रिसमस

लंबी छुट्टी से पहले बाजार में भारी गिरावट
इससे पहले, गुरुवार (1 अक्टूबर) को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली थी. विदेशी फंडों की लगातार बिकवाली, बढ़ती बॉन्ड यील्ड और कच्चे तेल की कीमतों में आई हालिया तेजी ने घरेलू बाजार पर भारी दबाव बनाया.

गुरुवार को सेंसेक्स 570.59 अंक (0.79%) टूटकर 71,909.70 पर बंद हुआ था, जबकि इंट्राडे में यह 1,187.41 अंक तक गोता लगा गया था. वहीं निफ्टी भी 198.50 अंक (0.88%) की गिरावट के साथ 22,421.95 पर सेटल हुआ था. हालांकि, बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि मार्केट इस समय 'ओवरसोल्ड जोन' में है, जिससे सोमवार को बाजार खुलने पर तकनीकी सुधार या रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है.

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