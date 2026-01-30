ETV Bharat / business

'क्या भारत से दूर हो रहे विदेशी निवेशक?,' 14 सालों में सबसे कम भरोसा, कोरिया-ताइवान बन रहा फेवरेट

नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों का रुझान अब पहले जैसा उत्साही नहीं रहा. दुनिया की बड़ी ब्रोकरेज फर्मों ने भारत में अपने निवेश को लेकर सतर्क रुख अपनाया है. जेफरीज, UBS और बर्नस्टीन जैसी कंपनियों ने हाल ही में अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है और भारत को फिलहाल प्राथमिकता नहीं दी है.

जेफरीज ने घटाया निवेश का वजन

जेफरीज के ग्लोबल इक्विटी स्ट्रैटेजी हेड क्रिस्टोफर वुड ने अपने एशिया-पैसिफिक पोर्टफोलियो में बदलाव करते हुए भारतीय शेयरों का वजन घटा दिया है. जापान को छोड़कर बाकी एशियाई देशों में कोरिया और ताइवान में निवेश बढ़ाया गया, जबकि भारत और चीन में निवेश कम किया गया. भारत का शेयर पोर्टफोलियो में हिस्सा अब 13 फीसदी रह गया है.

वुड ने कहा कि ज्यादातर निवेशक अभी भी नॉर्थ एशिया के टेक्नोलॉजी शेयरों से बाहर निकलकर भारत में निवेश करने को तैयार नहीं हैं. उनका कहना है कि जब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होता, तब तक निवेशकों का नजरिया जल्दी नहीं बदलेगा.

निवेशकों का नजरिया बदल रहा है

वुड ने हाल ही में एक उभरते बाजार के निवेशक से बातचीत का जिक्र किया. निवेशक ने बताया कि पिछले 14 सालों में वह भारत में सबसे कम निवेश कर रहा है, जबकि कोरिया में सबसे ज्यादा निवेश किया गया है. हालांकि, भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ सकारात्मक संकेत भी हैं. वुड के अनुसार, पिछले साल भारी बारिश के बाद अब ऊर्जा की मांग में सुधार देखने को मिल रहा है, जिससे इस साल नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10 फीसदी तक पहुंच सकती है.

बर्नस्टीन ने भारत की रेटिंग घटाई

ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने भी भारत को लेकर अपना रुख बदला है. उसने भारत की रेटिंग न्यूट्रल कर दी है. बर्नस्टीन के मुताबिक, पिछले कई सालों से भारत की बाजार कहानी सरकारी निवेश, रिकॉर्ड SIP निवेश और चीन-प्लस-वन रणनीति पर आधारित रही. लेकिन अब यह कहानी उतनी दमदार नहीं रही.