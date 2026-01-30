ETV Bharat / business

'क्या भारत से दूर हो रहे विदेशी निवेशक?,' 14 सालों में सबसे कम भरोसा, कोरिया-ताइवान बन रहा फेवरेट

विदेशी निवेशक भारत के शेयर बाजार में अब सतर्क हैं. जेफरीज, UBS और बर्नस्टीन ने निवेश घटाया, मिड-स्मॉलकैप कमजोर, जीडीपी हल्की सुधार के संकेत.

सांकेतिक फोटो (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 30, 2026 at 2:59 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों का रुझान अब पहले जैसा उत्साही नहीं रहा. दुनिया की बड़ी ब्रोकरेज फर्मों ने भारत में अपने निवेश को लेकर सतर्क रुख अपनाया है. जेफरीज, UBS और बर्नस्टीन जैसी कंपनियों ने हाल ही में अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है और भारत को फिलहाल प्राथमिकता नहीं दी है.

जेफरीज ने घटाया निवेश का वजन
जेफरीज के ग्लोबल इक्विटी स्ट्रैटेजी हेड क्रिस्टोफर वुड ने अपने एशिया-पैसिफिक पोर्टफोलियो में बदलाव करते हुए भारतीय शेयरों का वजन घटा दिया है. जापान को छोड़कर बाकी एशियाई देशों में कोरिया और ताइवान में निवेश बढ़ाया गया, जबकि भारत और चीन में निवेश कम किया गया. भारत का शेयर पोर्टफोलियो में हिस्सा अब 13 फीसदी रह गया है.

वुड ने कहा कि ज्यादातर निवेशक अभी भी नॉर्थ एशिया के टेक्नोलॉजी शेयरों से बाहर निकलकर भारत में निवेश करने को तैयार नहीं हैं. उनका कहना है कि जब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होता, तब तक निवेशकों का नजरिया जल्दी नहीं बदलेगा.

निवेशकों का नजरिया बदल रहा है
वुड ने हाल ही में एक उभरते बाजार के निवेशक से बातचीत का जिक्र किया. निवेशक ने बताया कि पिछले 14 सालों में वह भारत में सबसे कम निवेश कर रहा है, जबकि कोरिया में सबसे ज्यादा निवेश किया गया है. हालांकि, भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ सकारात्मक संकेत भी हैं. वुड के अनुसार, पिछले साल भारी बारिश के बाद अब ऊर्जा की मांग में सुधार देखने को मिल रहा है, जिससे इस साल नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10 फीसदी तक पहुंच सकती है.

बर्नस्टीन ने भारत की रेटिंग घटाई
ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने भी भारत को लेकर अपना रुख बदला है. उसने भारत की रेटिंग न्यूट्रल कर दी है. बर्नस्टीन के मुताबिक, पिछले कई सालों से भारत की बाजार कहानी सरकारी निवेश, रिकॉर्ड SIP निवेश और चीन-प्लस-वन रणनीति पर आधारित रही. लेकिन अब यह कहानी उतनी दमदार नहीं रही.

फर्म का कहना है कि यह कोई संकट नहीं है, बल्कि बाजार अपने पिछले शानदार प्रदर्शन के बोझ तले दबा हुआ है. 2026 में ब्याज दरों में कटौती, निजी निवेश में हल्की वृद्धि और संभावित ट्रेड डील जैसी बातें होंगी, लेकिन ये बाजार को पहले जैसी तेजी नहीं दे पाएंगी. बर्नस्टीन ने निफ्टी का 28,100 टारगेट रखा है, जो मौजूदा स्तर से लगभग 11 फीसदी ऊपर है.

UBS भी सतर्क है
UBS ने भी भारत के शेयर बाजार को लेकर सतर्कता दिखाई है. फर्म का कहना है कि भारत में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कमजोर है और MSCI इंडिया के फंडामेंटल्स अन्य उभरते बाजारों की तुलना में पीछे हैं. साथ ही एआई और टेक्नोलॉजी सेक्टर में साफ विजेता कंपनियां नहीं दिख रही हैं. ऊंचा वैल्यूएशन भी विदेशी निवेशकों को सतर्क बना रहा है.

बाजार में रफ्तार धीमी, लेकिन संकट नहीं
वर्तमान में भारतीय बाजार में सीमित तेजी दिखाई दे रही है. सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में कमजोरी बनी हुई है. विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी निवेशकों की सतर्कता और बाजार की सीमित तेजी मिलकर 2026 में निवेशकों को सावधान कर रही है.

विदेशी निवेशकों का नजरिया अब भारत में पहले जैसा उत्साहित नहीं रहा. हालांकि अर्थव्यवस्था में हल्की सकारात्मकता और सरकारी पहलें मौजूद हैं, लेकिन बाजार की तेज़ी और निवेशक धारणा पर उनका असर फिलहाल सीमित है.

