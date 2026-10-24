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पश्चिम एशिया संकट से दहला शेयर बाजार, 4 दिन में डूबे 21 लाख करोड़ रुपये, कच्चे तेल में लगी आग

सांकेतिक फोटो ( ians )

मुंबई: पश्चिम एशिया में बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी भारतीय शेयर बाजार के लिए बड़ी आफत बन गई है. घरेलू शेयर बाजारों में इस हफ्ते चौतरफा बिकवाली का दबाव देखने को मिला. बाजार के प्रमुख सूचकांकों में लगातार चौथे दिन गिरावट का सिलसिला जारी रहा. इस भारी गिरावट के कारण महज चार दिनों के भीतर निवेशकों की करीब 21 लाख करोड़ रुपये की गाढ़ी कमाई स्वाहा हो गई है.

शुक्रवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में बाजार लाल निशान पर बंद हुआ. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 125.56 अंक यानी 0.17 प्रतिशत टूटकर 73,123.83 के स्तर पर आ गया. पूरे हफ्ते की बात करें, तो इस कारोबारी सप्ताह में सेंसेक्स 1,605.44 अंक यानी 2.15 प्रतिशत तक लुढ़क चुका है. वहीं, दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी दबाव में बना हुआ है, जो इस सप्ताह कुल 2.4 फीसदी की कमजोरी के साथ बंद हुआ.

निवेशकों को लगा 21 लाख करोड़ का बड़ा झटका

बाजार में आई इस सुनामी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 16 अक्टूबर को बीएसई में सूचीबद्ध सभी कंपनियों का कुल मार्केट कैप 4,72,62,167.42 करोड़ रुपये था. लेकिन अगले ही चार कारोबारी सत्रों में यह 20,78,774.28 करोड़ रुपये घटकर 4,51,83,393.14 करोड़ रुपये पर आ गया. यानी चार दिनों में निवेशकों को लगभग 21 लाख करोड़ रुपये का भारी नुकसान उठाना पड़ा है. कच्चे तेल की कीमतों ने बढ़ाई महंगाई की चिंता

बाजार में मचे इस हाहाकार की सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का आसमान छूना है. वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड करीब 3 प्रतिशत की छलांग लगाकर 116.73 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है, जो पिछले 6 महीनों का इसका सबसे उच्चतम स्तर है. वहीं अमेरिकी क्रूड (WTI) भी 3.8 प्रतिशत की तेजी के साथ 103.27 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ. बाजार विश्लेषकों का कहना है कि भारत अपनी जरूरत का 80 फीसदी से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है. ऐसे में क्रूड ऑयल का महंगा होना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है. इससे देश में लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ेगी, जिससे सीधे तौर पर रिटेल महंगाई बढ़ने की आशंका खड़ी हो गई है.