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रील वालों से देश को ₹2 लाख करोड़ मुनाफा, यूट्यूब से 9.6 लाख को रोजगार; चौंका देगा फेसबुक-इंस्टाग्राम का आंकड़ा

रील वालों से देश को ₹2 लाख करोड़ मुनाफा, यूट्यूब से 9.6 लाख को रोजगार. ( Photo Credit; Getty Images )

हैदराबाद (EB Prime Team): Content Creators Income: सोशल मीडिया का क्रिएटर इकोसिस्टम अब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि देश की GDP यानी अर्थव्यवस्था का एक बेहद मजबूत और गंभीर स्तंभ बन चुका है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर देश की डिजिटल क्रिएटर इकोनॉमी का डायरेक्ट रेवेन्यू लगभग ₹2 लाख करोड़ तक पहुंच गया है.

ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स (Oxford Economics) के सहयोग से तैयार की गई YouTube India 2025 Impact Report के अनुसार, अकेले यूट्यूब ने ही देश की GDP में 18000 करोड़ का योगदान दिया है. साथ ही 9.6 लाख लोगों को रोजगार दिया है. वहीं Meta के प्लेटफॉर्म Facebook और Instagram से जुड़ा आंकड़ा इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है. ETV Bharat की इस रिपोर्ट में कंटेंट क्रिएटर्स के इकोनॉमी में योगदान को विस्तार से समझते हैं.