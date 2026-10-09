रील वालों से देश को ₹2 लाख करोड़ मुनाफा, यूट्यूब से 9.6 लाख को रोजगार; चौंका देगा फेसबुक-इंस्टाग्राम का आंकड़ा
YouTube India 2025 Impact Report के अनुसार, अकेले यूट्यूब ने ही देश की GDP में 18000 करोड़ का योगदान दिया है.
Published : October 9, 2026 at 5:09 PM IST
हैदराबाद (EB Prime Team): Content Creators Income: सोशल मीडिया का क्रिएटर इकोसिस्टम अब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि देश की GDP यानी अर्थव्यवस्था का एक बेहद मजबूत और गंभीर स्तंभ बन चुका है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर देश की डिजिटल क्रिएटर इकोनॉमी का डायरेक्ट रेवेन्यू लगभग ₹2 लाख करोड़ तक पहुंच गया है.
ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स (Oxford Economics) के सहयोग से तैयार की गई YouTube India 2025 Impact Report के अनुसार, अकेले यूट्यूब ने ही देश की GDP में 18000 करोड़ का योगदान दिया है. साथ ही 9.6 लाख लोगों को रोजगार दिया है. वहीं Meta के प्लेटफॉर्म Facebook और Instagram से जुड़ा आंकड़ा इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है. ETV Bharat की इस रिपोर्ट में कंटेंट क्रिएटर्स के इकोनॉमी में योगदान को विस्तार से समझते हैं.
देश में 41.2 लाख कंटेंट क्रिएटर्स, कितने कर पाते कमाई: भारतीय स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) और Hashfame की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, देश में लगभग 41.2 लाख कंटेंट क्रिएटर्स हैं. इनमें 20 से 25 लाख ऐसे हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नियमित कंटेंट पोस्ट करते हैं. लेकिन, कमाई के मामले में अधिकतर पिछड़ जाते हैं. केवल 8% से 12% एक्टिव क्रिएटर्स यानी करीब 1.5 से 2.5 लाख क्रिएटर्स ही अच्छी कमाई कर पाते हैं.
यूट्यूब पर 10 करोड़ से अधिक चैनल्स, 2 लाख ने पहली बार की कमाई: देश में यूट्यूब पर 10 करोड़ से अधिक चैनल्स हैं, जिनमें से 15,000 से ज्यादा चैनल्स के 10 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं. YouTube India 2025 Impact Report के अनुसार, पिछले एक साल में 2 लाख से अधिक यूट्यूब चैनलों ने पहली बार कमाई की है. सालाना 1 लाख या उससे अधिक रुपए कमाने वाले भारतीय यूट्यूब चैनलों की संख्या में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है. वहीं, 10 लाख या उससे अधिक रुपए कमाने वाले चैनल 30% से ज्यादा बढ़े हैं.
यूट्यूबर्स ने 3 साल में कमाए 21000 करोड़ रुपए: यूट्यूब इंडिया 2025 इम्पैक्ट रिपोर्ट के अनुसार, देश में 18,000 से अधिक यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो 10 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर चुके हैं. यही नहीं, यूट्यूब ने पिछले 3 साल में भारतीय क्रिएटर्स, कलाकारों और मीडिया कंपनियों को 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है. यानी भारतीय यूट्यूबर्स ने 3 साल में 21 हजार करोड़ रुपए की कमाई की है.
GDP में 2 लाख करोड़ का योगदान, 2030 तक 12.06 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान: बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी PIB - India's Creator Economy Report के अनुसार, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर देश की डिजिटल क्रिएटर इकोनॉमी का रेवेन्यू वर्तमान में 1.6 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ रुपए है. जो बताता है कि यह सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था और जीडीपी के लिए एक बड़े ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर रहा है. जो 2030 तक बढ़कर 9.65 लाख करोड़ से 12.06 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है.
फेसबुक-इंस्टाग्राम की कमाई कितनी: फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा (Meta Platforms India) ने विज्ञापन से कमाई में काफी तेजी दिखाई है. FY25 के आधिकारिक परिणामों के अनुसार, मेटा इंडिया ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और वाट्सएप बिजनेस पर विज्ञापनों के जरिए 29,392 करोड़ रुपए कमाए हैं. जो पिछले वित्त वर्ष की कमाई 22,730 करोड़ रुपए के मुकाबले 29% की भारी बढ़ोतरी दिखाती है.
यूट्यूब ने दिया 9.6 लाख को फुल टाइम रोजगार: यूट्यूब के क्रिएटिव इकोसिस्टम ने जहां देश की GDP में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया है. वहीं, 9.6 लाख से अधिक लोगों को फुल-टाइम रोजगार भी दिया है. करीब 73% मोनेटाइज क्रिएटर्स का मानना है कि यूट्यूब उनकी आय का मुख्य जरिया है. देश में अब 20,000 से ज्यादा ऐसे यूट्यूब चैनल हैं, जिनके 10 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं.
क्रिएटिव इकोसिस्टम का विस्तार इस कदर हो चुका है कि कई क्रिएटर्स अब सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर वीडियो नहीं बनाते, बल्कि प्रोडक्शन हाउस, एडिटिंग टीम और डिजिटल बिजनेस के रूप में भी काम कर रहे हैं.
यूट्यूब का सबसे बड़ा बाजार बना भारत: भारतीय क्रिएटर्स की पहुंच अब सिर्फ घरेलू दर्शकों तक सीमित नहीं है. यही कारण है कि यूट्यूब के सबसे बड़ा बाजार के रूप में भारत उभरकर सामने आया है. भारत यूट्यूब के लिए वैश्विक स्तर पर ग्रोथ का एक बड़ा केंद्र है.
कंपनी के मुताबिक, जून 2026 तक भारत में 20,000 से ज्यादा यूट्यूब चैनल 10 लाख सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर चुके थे. भारतीय कंटेंट के कुल वॉच टाइम का 15% से ज्यादा हिस्सा देश के बाहर के दर्शकों से आता है. यह भारतीय क्रिएटर्स के कंटेंट की बढ़ती वैश्विक पहुंच को दर्शाता है.
नॉन मेट्रो शहरों से निकले क्रिएटर्स: कोविडकाल से शुरू हुआ कंटेंट क्रिएशन का काम शहरों से लेकर गांव तक हर जगह पर पहुंच रहा है. यूट्यूब के मुताबिक, प्लेटफॉर्म का इकोसिस्टम अब सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं है. जयपुर, लखनऊ जैसे नॉन-मेट्रो शहरों से भी नए क्रिएटर्स सामने आ रहे हैं.
देश के 41.2 लाख कंटेंट क्रिएटर में से दो-तिहाई नॉन-मेट्रो शहरों से हैं. साल 2020 से 2025 के बीच छोटे शहरों के क्रिएटर्स की संख्या 6.4 गुना बढ़ी है, जबकि मेट्रो शहरों में ये बढ़ोतरी 2.6 गुना रही. बात भाषाई कंटेंट की करें तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की रिपोर्ट के अनुसार, हिंदी में कंटेंट बनाने वाले 42% हैं. जबकि क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट बनाने वाले 58% हैं.
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