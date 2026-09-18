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बच्चों के पासपोर्ट पर बड़ा फैसला: अब 5 साल ही रहेगी वैधता, बढ़ गई सरकारी फीस

नई दिल्ली: अगर आप अपने बच्चे का पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू कराने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. केंद्र सरकार ने पासपोर्ट के नियमों और इसकी फीस में बड़ा बदलाव कर दिया है. विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा जारी 'पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026' के तहत अब कई बड़े बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं.

अब 5 साल के लिए ही वैलिड होगा बच्चों का पासपोर्ट

नए नियमों के मुताबिक, 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी होने वाला 36 पन्नों का साधारण पासपोर्ट अब केवल 5 साल के लिए ही वैध होगा. या फिर बच्चा जब तक 18 साल का नहीं हो जाता—इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पूरी होगी, पासपोर्ट तभी तक मान्य रहेगा.

पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, देखें नया फीस स्ट्रक्चर

मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवाओं के शुल्कों में भारी बढ़ोतरी की है. फ्रेश पासपोर्ट, रिन्यूअल और तत्काल जैसी सभी कैटेगरी में फीस बढ़ा दी गई है:

1. बच्चों के लिए (18 साल से कम)