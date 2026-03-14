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भारतीय बाजारों में 'ब्लैक वीक': सेंसेक्स और निफ्टी में 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट; रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर

सांकेतिक फोटो ( getty image )