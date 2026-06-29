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Agri Loans पर मंडराया अल नीनो का खतरा, लेकिन इस वजह से रॉकेट की रफ्तार से भागेगी बैंकों की कमाई; देखें रिपोर्ट

नई दिल्ली: अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के बैंकिंग सेक्टर में लोन देने की रफ्तार मजबूत बनी रहेगी. ब्रोकरेज फर्म 'यस सिक्योरिटीज' की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, खराब मौसम के कारण कृषि लोन और माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र पर थोड़ा असर जरूर पड़ सकता है, लेकिन इससे बैंकिंग सेक्टर में किसी बड़े संकट या व्यवधान की आशंका नहीं है. वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) में बैंकों की कुल क्रेडिट लागत भी पूरी तरह स्थिर रहने का अनुमान है.

क्रेडिट ग्रोथ और कमाई में बंपर सुधार की उम्मीद

रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में बैंकों की लोन ग्रोथ करीब 17 प्रतिशत के उच्च स्तर पर चल रही है. आने वाले समय में इसमें थोड़ी नरमी आ सकती है, लेकिन इसके बावजूद यह 12 से 15 प्रतिशत की बेहद मजबूत रेंज में बनी रहेगी. इसके अलावा, बैंकों की मुख्य कमाई यानी नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) में भारी उछाल आने की उम्मीद है. वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) में बैंकों की एनआईआई ग्रोथ जहां 5.3 प्रतिशत थी, वहीं वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) में इसके तेजी से बढ़कर 16.1 प्रतिशत होने का अनुमान है. यह मजबूत रफ्तार वित्त वर्ष 2028 और 2029 में भी क्रमशः 16.1% और 15.1% पर बरकरार रह सकती है.

कृषि और अनसिक्योर्ड लोन की स्थिति

मौसम में हो रहे बदलावों के कारण कृषि लोन पर नजर रखना जरूरी है. रिपोर्ट कहती है कि अल नीनो का असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खेती-किसानी पर पड़ता है, जिससे किसान समय पर लोन नहीं चुका पाते. हालांकि, पुराना अनुभव बताता है कि यह स्थिति बहुत ज्यादा नुकसानदेह नहीं होगी. इसके साथ ही, बिना गारंटी वाले लोन की लागत, जो पहले घरेलू आर्थिक सुस्ती के कारण बढ़ गई थी, अब घटने लगी है. हालांकि, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की धीमी रफ्तार और अल नीनो के कारण माइक्रोफाइनेंस सेक्टर में यह लागत कुछ समय के लिए थोड़ी अटक सकती है.

इन क्षेत्रों से मिल रहा है मजबूत सहारा

बैंकिंग सेक्टर को इस समय सबसे बड़ा सहारा कॉर्पोरेट लोन में सुधार से मिल रहा है. इसके साथ ही छोटे और मझोले उद्योगों (MSME) और रिटेल लोन (होम लोन, कार लोन आदि) की मांग भी लगातार बढ़ रही है. एमएसएमई सेक्टर पर पश्चिम एशिया के तनाव और व्यापार शुल्कों का थोड़ा असर दिख सकता है, लेकिन सरकार की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) जैसी नीतियां छोटे कारोबारियों और बैंकों को किसी भी बड़े नुकसान से बचाए रखेंगी.