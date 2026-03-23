इंडियन बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए ₹5,000 करोड़ जुटाए; निवेशकों में भारी उत्साह
इंडियन बैंक ने बुनियादी ढांचा विकास हेतु 7.15% ब्याज दर पर 10-वर्षीय इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए सफलतापूर्वक ₹5,000 करोड़ की बड़ी पूंजी जुटाई है.
Published : March 23, 2026 at 5:10 PM IST
मुंबई: इंडियन बैंक ने सोमवार को घोषणा की कि उसने 10 वर्षीय लॉन्ग-टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके ₹5,000 करोड़ की पूंजी जुटाई है. बैंक ने यह राशि 7.15 प्रतिशत की कूपन दर (ब्याज दर) पर हासिल की है. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इस बॉन्ड इश्यू को निवेशकों की ओर से शानदार प्रतिक्रिया मिली है.
बिडिंग और सब्सक्रिप्शन का विवरण
बाजार सूत्रों के मुताबिक, बैंक को इस इश्यू के लिए अलग-अलग स्तरों पर बोलियां प्राप्त हुईं. 7.13 प्रतिशत की दर पर ₹3,100 करोड़ की दो बोलियां मिलीं, जबकि 7.14 प्रतिशत पर ₹4,100 करोड़ की दो बोलियां प्राप्त हुईं. अंततः, 7.15 प्रतिशत की दर पर ₹5,050 करोड़ की कुल बोलियां मिलीं. एक बोली तो ₹5,075 करोड़ के संचयी मूल्य तक भी पहुंची. बैंक की योजना मूल रूप से ₹2,000 करोड़ जुटाने की थी, जिसमें ₹3,000 करोड़ का 'ग्रीनशू विकल्प' शामिल था, जिसे बैंक ने पूरी तरह उपयोग किया है.
रेटिंग और अलॉटमेंट
इंडियन बैंक के इन बॉन्ड्स को रेटिंग एजेंसी CARE और CRISIL द्वारा 'AAA' (स्टेबल आउटलुक) रेटिंग दी गई है. यह रेटिंग बैंक की मजबूत वित्तीय स्थिति और समय पर भुगतान की उच्च क्षमता को दर्शाती है. बैंक ने बताया कि इन बॉन्ड्स का 'पे-इन' और अलॉटमेंट 24 मार्च को होगा. 'पे-इन' वह तारीख होती है जब निवेशक और जारीकर्ता (बैंक) आपस में बॉन्ड और धनराशि का आदान-प्रदान करते हैं.
बैंक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह कदम?
इस फंड जुटाने का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचा और किफायती आवास परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना है. इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड बैंकों के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं क्योंकि इन पर सीआरआर (CRR) और एसएलआर (SLR) जैसी नियामक आरक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने की बाध्यता नहीं होती. इसका मतलब है कि बैंक जुटाई गई पूरी ₹5,000 करोड़ की राशि का उपयोग ऋण देने के लिए कर सकता है.
बाजार विश्लेषकों का मानना है कि 7.15% की दर बैंक के लिए काफी प्रतिस्पर्धी है, जिससे उसे अपनी भविष्य की ऋण वृद्धि को सहारा देने में मदद मिलेगी.
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