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'सबसे बुरा दौर आना अभी बाकी है'...महंगाई को लेकर विशेषज्ञों ने दी बड़ी चेतावनी

कांग्रेस महिला मोर्चा की सदस्य शुक्रवार, 15 मई, 2026 को राजस्थान के जयपुर में फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती हुईं. ( IANS )