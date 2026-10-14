ETV Bharat / business

खाने-पीने की चीजों से लेकर पेट्रोल-डीजल तक सब महंगा, सितंबर में थोक महंगाई दर 11.39% पर पहुंची

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: आम जनता की जेब पर महंगाई का एक और बड़ा बम फूटा है. त्योहारों के इस सीजन में आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है. खाने-पीने की चीजों, पेट्रोल-डीजल, बिजली और फैक्ट्रियों में बनने वाले सामानों की कीमतें बढ़ने से सितंबर महीने में थोक महंगाई दर छलांग लगाकर 11.39 प्रतिशत पर पहुंच गई है. यह आंकड़ा इसलिए डराने वाला है क्योंकि महज एक महीने पहले, यानी अगस्त में यह 9.92 प्रतिशत पर था. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों ने इस बात पर मुहर लगा दी है.

थाली से गायब हुई राहत, खाद्य महंगाई ने तोड़ी कमर

सबसे ज्यादा मार आम आदमी की रसोई पर पड़ी है. खाने-पीने की चीजों की महंगाई दर अगस्त के 7.05 फीसदी से उछलकर सितंबर में 8.66 प्रतिशत हो गई है. सब्जियां, दालें और रोजमर्रा के राशन के दाम आसमान छू रहे हैं. हालात सिर्फ थोक बाजार तक सीमित नहीं हैं, इस हफ्ते की शुरुआत में आए खुदरा महंगाई के आंकड़ों ने भी आम जनता के पसीने छुड़ा दिए हैं. खुदरा महंगाई दर भी 23 महीने के रिकॉर्ड स्तर 5.54 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जिसने आम जनता का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है.

फैक्ट्री का सामान भी हुआ रिकॉर्ड महंगा

इस बार की महंगाई ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है. फैक्ट्रियों में बनने वाले सामान की थोक महंगाई दर बढ़कर 9.76 प्रतिशत के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है. अगस्त में यह 8.37 फीसदी थी. इसका सीधा मतलब है कि कपड़े, प्लास्टिक, रबर, धातुएं और बिजली के उपकरण बनाने की लागत काफी बढ़ गई है, जिससे आने वाले दिनों में टीवी, फ्रिज और कपड़ों जैसी चीजें और भी महंगी हो सकती हैं. वहीं, ईंधन और बिजली की महंगाई दर भी सितंबर में 25.85 प्रतिशत के ऊंचे स्तर पर दर्ज की गई. आखिर क्यों लगी महंगाई की यह आग?

आंकड़ों के मुताबिक, इस महंगाई के पीछे वैश्विक कारण सबसे बड़े जिम्मेदार हैं. पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और तनाव के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है. भारत अपने कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से मंगाता है. इस रुकावट की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और उर्वरकों की कीमतें आसमान छू रही हैं. इसके अलावा देश के कुछ हिस्सों में कम बारिश के चलते फसलों की कम आपूर्ति ने भी आग में घी का काम किया है.