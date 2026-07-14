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महंगाई का झटका: जून में थोक महंगाई दर 9.87% पर पहुंची, कच्चे तेल और ईंधन की कीमतों में भारी तेजी

ईंधन और कच्चा तेल हुआ बेहद महंगा आंकड़ों के अनुसार, जून के महीने में ईंधन और बिजली की महंगाई दर हालांकि मामूली रूप से घटकर 27.41 प्रतिशत रही, लेकिन इसके अंदर आने वाली कुछ चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं:

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को यह नए आंकड़े जारी किए हैं. यह सभी आंकड़े सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई नई 2022-23 आधार वर्ष की सीरीज पर आधारित हैं, जिसने पुराने 2011-12 के आधार वर्ष की जगह ली है.

नई दिल्ली: देश में आम जनता और कारोबारियों पर महंगाई का बोझ और बढ़ गया है. जून के महीने में भारत की थोक महंगाई दर (WPI Inflation) बढ़कर 9.87 प्रतिशत पर पहुंच गई है. सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, मई के महीने में यह महंगाई दर 9.68 प्रतिशत थी. इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण खाने-पीने की चीजों, कच्चे तेल और ईंधन की कीमतों में आया भारी उछाल है.

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर अब भारत के थोक बाजार पर दिखने लगा है.

रसोई का बजट भी बिगड़ा

ईंधन के साथ-साथ खाने-पीने की चीजें भी महंगी हुई हैं. थोक बाजार में केवल खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर जून में 5.49 प्रतिशत रही. वहीं, कच्चे भोजन और फैक्ट्रियों में बनने वाले डिब्बाबंद खाने को मिलाकर जो 'डब्ल्यूपीआई फूड इंडेक्स' बनता है, उसकी महंगाई दर 6.14 प्रतिशत दर्ज की गई है. इसके अलावा, गैर-खाद्य प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई दर भी बढ़कर 11.07 प्रतिशत पर पहुंच गई है. राहत की बात सिर्फ यह रही कि फैक्ट्रियों में बनने वाले विनिर्मित उत्पादों की महंगाई दर 7.48 प्रतिशत पर पूरी तरह स्थिर रही, यानी इसमें मई के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ.

पुराने आंकड़ों में भी हुआ बदलाव

मंत्रालय ने इस रिपोर्ट में अप्रैल 2026 के पुराने आंकड़ों को भी बदला है. पहले अप्रैल की थोक महंगाई का अनुमान 8.26 प्रतिशत लगाया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 8.36 प्रतिशत कर दिया गया है.

आर्थिक जानकारों का कहना है कि थोक बाजार में कच्चे माल और तेल का महंगा होना आने वाले दिनों में आम जनता की जेब पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि जब कंपनियों को कच्चा माल महंगा मिलेगा, तो वे खुदरा बाजार में भी सामान के दाम बढ़ा सकती हैं. अब सरकार अगले महीने 14 अगस्त को जुलाई के नए आंकड़े जारी करेगी.

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