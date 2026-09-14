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महंगाई का झटका: अगस्त में थोक महंगाई दर बढ़कर 9.92% हुई, ईंधन और खाने-पीने की चीजें हुईं महंगी

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: देश में आम जनता और व्यापारियों के लिए महंगाई के मोर्चे पर एक बार फिर चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है. सरकार द्वारा सोमवार को जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2026 में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) पर आधारित महंगाई दर बढ़कर 9.92 फीसदी पर पहुंच गई है. इससे पिछले महीने यानी जुलाई में यह दर 9.78 फीसदी थी. वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, थोक महंगाई में यह उछाल मुख्य रूप से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमतों में आई तेजी की वजह से हुआ है. नए आधार वर्ष (2022-23) के हिसाब से अगस्त के महीने में सभी वस्तुओं का मुख्य सूचकांक जुलाई के 110.0 से बढ़कर 110.8 पर पहुंच गया. ईंधन और बिजली की कीमतों में सबसे बड़ा झटकाअगस्त के महीने में सबसे ज्यादा मार ईंधन और बिजली क्षेत्र पर पड़ी है. इस क्षेत्र में थोक महंगाई दर जुलाई के 20.05 फीसदी से भारी छलांग लगाकर 22.93 फीसदी पर पहुंच गई. इसका सीधा असर उद्योगों की लागत पर पड़ रहा है.