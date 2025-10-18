ETV Bharat / business

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता सौहार्दपूर्ण माहौल में जारी: पीयूष गोयल

नई दिल्ली: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में आगे बढ़ रही है. उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत किसानों, मछुआरों और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) के हितों की पूरी तरह रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और जब तक देश के हितों की पूरी सुरक्षा नहीं होती, कोई समझौता नहीं होगा.

गोयल ने यह भी भरोसा जताया कि अमेरिकी शुल्कों के बावजूद वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष के पहले छह महीनों (अप्रैल-सितंबर) के दौरान भारत का वस्तु एवं सेवा निर्यात लगभग 5% बढ़कर 413.3 अरब डॉलर और वस्तु निर्यात 3% बढ़कर 220.12 अरब डॉलर हो गया है.

उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा, "दुनिया भर में हमारी वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ रही है और भारत निरंतर वृद्धि के रास्ते पर है. हमें विश्वास है कि 2025-26 में निर्यात में सकारात्मक रुझान जारी रहेगा."

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय अधिकारियों का दल हाल ही में अमेरिका में व्यापार वार्ता के लिए मौजूद था. फरवरी 2025 में दोनों देशों के नेताओं ने इस द्विपक्षीय समझौते के पहले चरण को अक्टूबर-नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है. अब तक पाँच दौर की वार्ता सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुके हैं.