भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता सौहार्दपूर्ण माहौल में जारी: पीयूष गोयल

पीयूष गोयल ने कहा भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता सौहार्दपूर्ण माहौल में जारी, किसानों और एमएसएमई हित सुरक्षित, निर्यात में सकारात्मक वृद्धि बनी रहेगी.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (pti)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 18, 2025 at 5:29 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में आगे बढ़ रही है. उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत किसानों, मछुआरों और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) के हितों की पूरी तरह रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और जब तक देश के हितों की पूरी सुरक्षा नहीं होती, कोई समझौता नहीं होगा.

गोयल ने यह भी भरोसा जताया कि अमेरिकी शुल्कों के बावजूद वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष के पहले छह महीनों (अप्रैल-सितंबर) के दौरान भारत का वस्तु एवं सेवा निर्यात लगभग 5% बढ़कर 413.3 अरब डॉलर और वस्तु निर्यात 3% बढ़कर 220.12 अरब डॉलर हो गया है.

उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा, "दुनिया भर में हमारी वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ रही है और भारत निरंतर वृद्धि के रास्ते पर है. हमें विश्वास है कि 2025-26 में निर्यात में सकारात्मक रुझान जारी रहेगा."

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय अधिकारियों का दल हाल ही में अमेरिका में व्यापार वार्ता के लिए मौजूद था. फरवरी 2025 में दोनों देशों के नेताओं ने इस द्विपक्षीय समझौते के पहले चरण को अक्टूबर-नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है. अब तक पाँच दौर की वार्ता सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुके हैं.

गोयल ने जीएसटी में हाल ही की दरों में कटौती के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला और कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में कमी की घोषणा से निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और इससे मांग में तेजी आएगी.

जब उनसे पूछा गया कि क्या कुछ ई-कॉमर्स कंपनियां जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा रही हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकांश कंपनियों ने लाभ पहुंचाया है. यदि कोई उपभोक्ता शिकायत करता है, तो उपभोक्ता मामलों का विभाग आवश्यक कार्रवाई करेगा. सभी उद्योगों ने आश्वासन दिया है कि जीएसटी कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा.

गोयल ने यह भी सुनिश्चित किया कि व्यापार वार्ता में भारत के किसानों, मछुआरों और एमएसएमई के हित सर्वोपरि रहेंगे.

