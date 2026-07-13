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भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता पटरी पर, सही समय पर होगा समझौता: वाणिज्य मंत्रालय

पीयूष गोयल ने कहा कि, इस दौरान दोनों पक्षों ने एक ऐसे समझौते के लिए अपना प्रतिबद्धता दोहराया जो संतुलित, व्यावसायिक रूप से काम का हो और दोनों देशों के व्यापार, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं को पक्का फायदा दे. हमारी टीमें इस मकसद को पाने के लिए पूरी तरह लगी हुई हैं.

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि यह खबर पूरी तरह से झूठी, बेबुनियाद और गुमराह करने वाली है. गोयल ने कहा कि, जून में जब संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर दिल्ली आए थे, तो उनकी उनसे बहुत अच्छी बैठक हुई थी.

नई दिल्ली: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आज उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें भारत-अमेरिका ट्रेड डील में देरी की बात कही गई थी. मंत्रालय ने कहा कि बातचीत पटरी पर है और सही समय पर समझौता पूरा हो जाएगा. यह सफाई एक मीडिया रिपोर्ट के बाद आई है जिसमें दावा किया गया था कि भारत, ज्यादा मजबूत रुख अपनाते हुए, अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ता में बेहतर शर्तों की मांग कर रहा है.

ट्रेड डेटा ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने अलग से कहा कि प्रस्तावित भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता पर बातचीत लगातार आगे बढ़ रही है, भले ही वॉशिंगटन जबरदस्ती मजदूरी और ज्यादा औद्योगिक क्षमता जैसे मुद्दों की अलग-अलग जांच कर रहा है.

उन्होंने यह भी कहा कि हमें डील की बातचीत में कोई चुनौती नहीं दिख रही है. बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है और दोनों पक्ष सकारात्मक बने हुए हैं. भारत-अमेरिका फ्रेमवर्क ट्रेड डील सही समय पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है.

अग्रवाल ने कहा कि अमेरिका से ऊर्जा आयात सहित व्यापार संबंध मजबूत हो रहे हैं. वाणिज्य सचिव के मुताबिक, सौदा तुलनात्मक लाभ और प्रतियोगियों के मुकाबले प्राथमिकताएं बनाने के बारे में होती हैं. भारत और अमेरिका के बीच कोई नकारात्मकता या अंतर नहीं है. उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष एक-दूसरे की उम्मीदों को जानते हैं, दोनों पक्ष जानते हैं कि फ्रेमवर्क डील में क्या आ रहा है और दोनों पक्ष सकारात्मक रूप से जुड़े हुए हैं.

भारत फरवरी 2026 के दौरान अमेरिका के साथ एक अंतरिम समझौते के लिए बुनियादी नियम को अच्छी तरह से समझने की कोशिश की. इसका मकसद आपसी और एक-दूसरे के लिए फायदेमंद व्यापार को बढ़ावा देना है. यह ढांचा अमेरिका और भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) की बड़ी बातचीत के लिए देशों के प्रतिबद्धता को फिर से पक्का करता है, जिसमें अतिरिक्त बाजार पहुंच प्रतिबद्धता शामिल होंगे और ज्यादा मजबूत सप्लाई चेन को समर्थन मिलेगा. तब से दोनों देश डील पक्की करने के लिए एक-दूसरे के साथ ज्यादा सक्रिय तरीके से जुड़ रहे हैं.

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