अमेरिका को कहा No! भारत ने किन बड़ी चीज़ों को ट्रेड डील से रखा बाहर? देखें लिस्ट

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर एक महत्वपूर्ण अंतरिम समझौते की रूपरेखा पर सहमति बन गई है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को जानकारी दी कि इस फ्रेमवर्क से भारतीय निर्यातकों, खासकर सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई), किसानों और मछुआरों के लिए लगभग 30,000 अरब डॉलर के अमेरिकी बाजार तक पहुंच के नए रास्ते खुलेंगे. सरकार का कहना है कि इस समझौते में भारत के संवेदनशील कृषि और डेयरी क्षेत्रों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है.

कृषि क्षेत्र में संतुलित रुख

इस अंतरिम समझौते के तहत भारत ने कृषि क्षेत्र में बेहद संतुलित नीति अपनाई है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन क्षेत्रों से किसानों और ग्रामीण आजीविका पर असर पड़ सकता था, उन्हें पूरी तरह समझौते से बाहर रखा गया है. वहीं, कुछ ऐसे उत्पादों पर सीमित रियायत दी गई है, जिनका भारत के मुख्य खाद्यान्न उत्पादन पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता.

किन कृषि उत्पादों पर दी गई सीमित छूट

भारत ने अमेरिका से आने वाले कुछ चुनिंदा कृषि और संबंधित उत्पादों पर टैरिफ घटाने या समाप्त करने पर सहमति जताई है. इनमें पशु आहार से जुड़े ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स (DDGs) और रेड सोरघम, बादाम और अखरोट जैसे ट्री नट्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और अन्य स्पिरिट्स शामिल हैं. सरकार का कहना है कि ये उत्पाद भारत की खाद्य सुरक्षा या किसानों की आमदनी को नुकसान नहीं पहुंचाते.

संवेदनशील कृषि क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ किया है कि गेहूं, चावल, मक्का, जौ, ज्वार, रागी और अन्य मोटे अनाजों को पूरी तरह संरक्षण दिया गया है. इसके अलावा बाजरा, कोदो, कांगनी, ओट्स और अमरंथ जैसे मिलेट्स भी समझौते के दायरे से बाहर रखे गए हैं. आटा, मैदा, कोपरा और अन्य प्रसंस्कृत अनाज उत्पादों पर भी कोई रियायत नहीं दी गई है.

यरी क्षेत्र को पूर्ण सुरक्षा

भारत का डेयरी क्षेत्र, जो करोड़ों ग्रामीण परिवारों की आय का मुख्य स्रोत है, इस समझौते में पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है. दूध, दूध पाउडर, क्रीम, घी, मक्खन, दही, पनीर और विभिन्न प्रकार की चीज़ को समझौते से बाहर रखा गया है. सरकार का कहना है कि सब्सिडी वाले विदेशी डेयरी उत्पादों से भारतीय किसानों को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने दिया जाएगा.