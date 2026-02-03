ETV Bharat / business

टेक्सटाइल से लेकर सीफूड तक; India-US ट्रेड डील से किन सेक्टर्स को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से अटकी व्यापार डील आखिरकार 2 फरवरी को पूरी हो गई. इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगाए जाने वाले आपसी टैरिफ (रेसिप्रोकल टैरिफ) को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते की घोषणा करते हुए कहा कि यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू होगा. इससे भारतीय निर्यातकों को सीधे तौर पर राहत मिलने की उम्मीद है.

प्रधानमंत्री मोदी ने जताया आभार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के बाद इस फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18 प्रतिशत होना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. प्रधानमंत्री ने इसे दोनों देशों के मजबूत होते व्यापारिक संबंधों का संकेत बताया और इस फैसले के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का आभार जताया.

पहले टैरिफ से प्रभावित हुई थी प्रतिस्पर्धा

27 अगस्त 2025 से लागू किए गए भारी टैरिफ के कारण कुछ उत्पादों पर शुल्क 50 प्रतिशत तक पहुंच गया था. इससे भारतीय कंपनियों की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा कमजोर हुई और अमेरिका जैसे बड़े निर्यात बाजार में भारतीय सामानों की मांग पर असर पड़ा. अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, ऐसे में ऊंचे टैरिफ ने कई सेक्टरों की कमाई पर दबाव बनाया था.

अब टैरिफ में कटौती के बाद कंपनियों को बेहतर मार्जिन, कीमतों में लचीलापन और नए ऑर्डर मिलने की उम्मीद है.

किन सेक्टरों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, टैरिफ घटने का सबसे ज्यादा फायदा उन सेक्टरों को मिलेगा जिनका अमेरिकी बाजार पर अधिक निर्भरता है. इनमें टेक्सटाइल, सीफूड, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, रत्न और आभूषण तथा कुछ कंज्यूमर एक्सपोर्ट कंपनियां शामिल हैं.

वस्त्र और परिधान उद्योग को सबसे बड़ा लाभ

टेक्सटाइल और परिधान उद्योग को इस समझौते का सबसे बड़ा लाभार्थी माना जा रहा है. अमेरिका भारत के कुल टेक्सटाइल निर्यात का करीब 28 प्रतिशत हिस्सा है. इसके अलावा, भारत में इस्तेमाल होने वाली बड़ी मात्रा में कपास अमेरिका से आती है.

टैरिफ कम होने से अमेरिका में भारतीय कपड़ों की कीमतें प्रतिस्पर्धी होंगी, जिससे ऑर्डर बढ़ने की संभावना है. जिन कंपनियों का अमेरिकी बाजार से बड़ा राजस्व आता है, उनमें वॉल्यूम रिकवरी और बेहतर प्राइसिंग की उम्मीद की जा रही है.

केमिकल सेक्टर को मिलेगी मार्जिन में राहत

स्पेशलिटी केमिकल्स और इंटरमीडिएट्स से जुड़ी कंपनियों के लिए भी यह डील अहम है. इस सेक्टर में ज्यादातर एक्सपोर्ट लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट्स और सख्त नियमों के तहत होते हैं. टैरिफ सीधे नेट रियलाइजेशन को प्रभावित करता है, ऐसे में शुल्क कम होने से कंपनियों की कमाई में सुधार हो सकता है.