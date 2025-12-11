ETV Bharat / business

India US ट्रेड डील लगभग फाइनल! CEA बोले- जल्द हो सकती है घोषणा

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही ट्रेड डील को लेकर बड़ी उम्मीदें अब तेजी से बढ़ गई हैं. भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन ने हाल ही में बयान दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड से जुड़े अधिकांश मुद्दे अब तक सुलझ चुके हैं और बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. उनका कहना है कि अगर मार्च तक डील नहीं होती है, तो यह आश्चर्यजनक होगा.

CEA के अनुसार, दोनों देशों के बीच तकनीकी और नीति संबंधी कुछ मुद्दे थे, जिन पर पहले मतभेद थे, लेकिन हाल के महीनों में कई राउंड की बातचीत के बाद अधिकांश मामलों पर सहमति बन चुकी है. यह संकेत है कि दोनों पक्ष जल्द ही अंतिम समझौते पर पहुंच सकते हैं. उनका यह भी मानना है कि यह डील भारत के व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए बड़ा अवसर साबित होगी.

सरकार को विश्वास है कि इस डील से न सिर्फ व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह भारत में निवेश और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करेगी. इसके अलावा, डिजिटल ट्रेड, सर्विस सेक्टर और डिफेंस क्षेत्र में भी यह डील नए रास्ते खोल सकती है. अमेरिकी कंपनियों की भारत में रुचि लगातार बढ़ रही है और यह समझौता उस भरोसे को और मजबूत करेगा.