India US ट्रेड डील लगभग फाइनल! CEA बोले- जल्द हो सकती है घोषणा
भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील के ज्यादातर मुद्दे सुलझ गए हैं. मार्च तक डील की संभावना है.
Published : December 11, 2025 at 1:00 PM IST|
Updated : December 11, 2025 at 1:10 PM IST
नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही ट्रेड डील को लेकर बड़ी उम्मीदें अब तेजी से बढ़ गई हैं. भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन ने हाल ही में बयान दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड से जुड़े अधिकांश मुद्दे अब तक सुलझ चुके हैं और बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. उनका कहना है कि अगर मार्च तक डील नहीं होती है, तो यह आश्चर्यजनक होगा.
CEA के अनुसार, दोनों देशों के बीच तकनीकी और नीति संबंधी कुछ मुद्दे थे, जिन पर पहले मतभेद थे, लेकिन हाल के महीनों में कई राउंड की बातचीत के बाद अधिकांश मामलों पर सहमति बन चुकी है. यह संकेत है कि दोनों पक्ष जल्द ही अंतिम समझौते पर पहुंच सकते हैं. उनका यह भी मानना है कि यह डील भारत के व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए बड़ा अवसर साबित होगी.
सरकार को विश्वास है कि इस डील से न सिर्फ व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह भारत में निवेश और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करेगी. इसके अलावा, डिजिटल ट्रेड, सर्विस सेक्टर और डिफेंस क्षेत्र में भी यह डील नए रास्ते खोल सकती है. अमेरिकी कंपनियों की भारत में रुचि लगातार बढ़ रही है और यह समझौता उस भरोसे को और मजबूत करेगा.
विशेष रूप से भारत के एक्सपोर्टर्स इस डील को लेकर उत्साहित हैं. टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, IT-Services और फार्मा सेक्टर के व्यवसायियों का मानना है कि इस समझौते से उनके व्यापार को वैश्विक बाजार में नई पहचान मिलेगी. एक्सपोर्ट और आयात दोनों ही क्षेत्रों में इसका सकारात्मक असर देखा जा सकता है.
CEA ने स्पष्ट किया कि वर्तमान माहौल सकारात्मक है और अब केवल कुछ अंतिम औपचारिक बिंदुओं पर ही सहमति बची है. उनका कहना है कि डील पूरी होने के बाद यह दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा. निवेशकों, एक्सपोर्टर्स और टेक सेक्टर के लिए यह समझौता एक गेमचेंजर साबित होगा. संक्षेप में, भारत-अमेरिका ट्रेड डील अब अंतिम चरण में है और इस पर सकारात्मक उम्मीदें हैं.
