'स्थितियां बदलीं तो रीबैलेंस होगा व्यापार समझौता'... भारत-US ट्रेड डील पर पीयूष गोयल का बड़ा बयान

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच होने वाले बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि यदि वैश्विक परिस्थितियां बदलती हैं, तो भारत इस व्यापार सौदे को 'पुनर्संतुलित' करने से पीछे नहीं हटेगा.

राष्ट्रीय हितों की रक्षा सर्वोपरि

दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए गोयल ने कहा कि भारत अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने वॉशिंगटन की ओर से मिल रहे बदलती शुल्कों (Tariffs) के संकेतों का हवाला देते हुए कहा, "यह एक विकसित होती स्थिति है. ट्रंप प्रशासन ने कुछ टिप्पणियां की हैं और उनके पास कई अन्य नीतिगत उपकरण हैं. अगले हफ्ते वे शुल्क बढ़ाकर 15% भी कर सकते हैं. हमने स्पष्ट किया है कि परिस्थितियों में बदलाव होने पर समझौते की शर्तों को फिर से तय किया जाएगा."

क्या है वर्तमान स्थिति?

फरवरी 2026 की शुरुआत में, दोनों देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार ढांचे पर सहमति बनी थी. इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लागू कुल 50% शुल्क (जिसमें 25% पारस्परिक शुल्क और 25% दंडात्मक लेवी शामिल थी) को घटाकर 18% करने का संकेत दिया था. हालांकि, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछली शुल्क संरचना पर रोक लगाए जाने के बाद ट्रंप प्रशासन ने 10% वैश्विक शुल्क का नया आदेश जारी किया है. इसी अनिश्चितता के कारण मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन के नेतृत्व में होने वाली बैठकों को फिलहाल टाल दिया गया है.

किसानों और डेयरी क्षेत्र को बड़ी राहत

भारतीय किसानों और स्थानीय उद्योगों की चिंताओं को दूर करते हुए पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि संवेदनशील क्षेत्रों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है. उन्होंने कहा