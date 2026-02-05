भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का पहला चरण तैयार, अगले 5 दिनों में बड़ी घोषणा संभव
अगले पांच दिनों में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर संयुक्त बयान आएगा, जिससे अमेरिकी टैरिफ घटकर 18% होगा और भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी.
Published : February 5, 2026 at 3:06 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पियूष गोयल ने गुरुवार को बताया कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) का पहला चरण तैयार हो चुका है. उन्होंने कहा कि अगले चार-पाँच दिनों में संयुक्त बयान जारी होने की संभावना है. इसके बाद अमेरिका टैरिफ घटाने का कार्यकारी आदेश जारी कर सकता है.
गोयल ने यह जानकारी गुल्फ सहयोग परिषद (GCC) के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के Terms of Reference पर हस्ताक्षर समारोह के दौरान दी. उन्होंने कहा कि केवल अमेरिका से विमान और इंजन के ऑर्डर की कीमत ही USD 100 बिलियन से अधिक होगी.
कानूनी समझौते पर मध्य मार्च में होगी हस्ताक्षर
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि दोनों देशों की टैरिफ संरचनाओं में अंतर है. अमेरिका के टैरिफ क्रमिक हैं जबकि भारत के MN टैरिफ हैं. उन्होंने कहा कि कानूनी समझौते के बाद ही टैरिफ में कटौती संभव होगी.
व्यापार सौदा भारत और अमेरिका के लिए लाभकारी
गोयल ने बुधवार को कहा कि भारत और अमेरिका पूरक अर्थव्यवस्थाएं हैं और उनके बीच व्यापार दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फरवरी 2025 के अमेरिका दौरे के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है. 2 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन कॉल के बाद इस समझौते की घोषणा हुई.
संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा
लोकसभा में बोलते हुए गोयल ने कहा कि वार्ता में दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की. "भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और डेयरी की सुरक्षा सुनिश्चित की. वहीं अमेरिका ने अपनी संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा की. लगभग एक साल की बातचीत के बाद दोनों पक्ष कई क्षेत्रों में सहमति बनाने में सफल रहे हैं."
व्यापार बढ़ाने का लक्ष्य
इस द्विपक्षीय व्यापार समझौते का उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को दोगुना करना है. वर्तमान USD 31 बिलियन के व्यापार को 2050 तक USD 500 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है.
गोयल ने बताया कि भारत Viksit Bharat 2047 की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है और इसके लिए ऊर्जा, डेटा सेंटर उपकरण, स्टील उत्पादन और विमान की आवश्यकता बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि अगले पांच साल में अमेरिका से संभावित खरीदारी कम से कम USD 500 बिलियन तक हो सकती है. केवल विमान ऑर्डर की कीमत USD 70-80 बिलियन है. अगर हम USD 500 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो भारत और अमेरिका के बीच निर्यात और आयात दोनों को बढ़ाना होगा."
MSMEs, किसानों और युवाओं के लिए अवसर
गोयल ने कहा कि यह समझौता MSMEs, किसानों, युवाओं और निर्माण उद्योग के लिए नई संभावनाएं खोलेगा. विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण, इन्फ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोकेमिकल्स जैसे क्षेत्र इस समझौते से लाभान्वित होंगे.
ऐतिहासिक साझेदारी और वैश्विक आर्थिक विस्तार
गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक बातचीत पिछले दो दशकों से चल रही है, जबकि दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापारिक संबंध 5,000 वर्षों से रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह समझौता उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं के लिए नए अवसर प्रदान करेगा और द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएगा.
